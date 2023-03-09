新盤搶客｜瑜一飛揚混戰 下周齊開價

全新盤氣氛升溫！華懋集團與港鐵(066)合作何文田站上蓋瑜一第1B期昨公布售樓說明書，面積由336方呎起，最快下周公布首張價單，料不少於50伙。另長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作屯門飛揚第2期亦日內上載樓書，並鐵定下周開價，將不少於80伙；兩盤同步部署月內開售，勢掀起新一輪搶客戰。

華懋集團銷售總監封海倫表示，瑜一第1B期首張價單料不少於50伙，間隔涵蓋一房至三房，最快月內開售，而項目設有一對兩房有裝修及無裝修示範單位。華懋集團銷售總經理陳慕蘭稱，瑜一特設尊屬升降機，住戶可由屋苑直達港鐵何文田站大堂。

據樓書顯示，第1B期由1座住宅大樓組成，來自第3座，位處整個項目中間位置，細分為3A及3B兩翼，提供183伙，涵蓋一房至四房。面積最細第3B座各層E室，實用面積336方呎，一房間隔。面積最大第3A座29樓B室，實用面積1,234方呎，另連866方呎天台。項目設有總面積7,822方呎住客會所，預計關鍵日期為2024年11月29日，樓花期長約20個月。

長實營業部助理首席經理楊桂玲指，飛揚第2期首張價單將不少於80伙，當中近60%為一房單位，會採「以量先行」策略，強調以市價推出，參考第1期價單，當中62%單位折實價為600萬元以下，亦有折實價400萬元以下；示範單位於下周率先開放予傳媒參觀，當中連裝修示範單位屬兩房梗廚戶型。

