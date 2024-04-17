新盤搶攻｜朗賢峯開價在即 PARK SEASONS周六首賣168伙

鐵路新盤推售一浪接一浪，會德豐地產與港鐵(066)合作的將軍澳日出康城第12B期「PARK SEASONS」昨加推2號價單共78伙，維持最高12%折扣，全數折實價低於800萬元，折實平均呎價15,039元；同步落實本周六進行首輪發售168伙，將於周五截票。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀透露，截至昨日項目累收逾2,500票，超額逾13.8倍，當中大手客錄逾100組。他稱，今批單位屬原價加推，冀維持價錢吸引力，涉20伙一房及58伙兩房，折實價478.3萬至773.3萬元，折實呎價14,552至15,591元。

至於首輪開賣單位涉40伙一房及128伙兩房，折實價454.1萬至770.3萬元，折實呎價13,969至15,530元，折實平均呎價14,632元。會德豐地產主席梁志堅稱，利率不會永遠維持高企，市場上仍以用家為主，今年樓市會復甦向好。