新盤搶攻｜朗賢峯開價在即 PARK SEASONS周六首賣168伙

鐵路新盤推售一浪接一浪，會德豐地產與港鐵(066)合作的將軍澳日出康城第12B期「PARK SEASONS」昨加推2號價單共78伙，維持最高12%折扣，全數折實價低於800萬元，折實平均呎價15,039元；同步落實本周六進行首輪發售168伙，將於周五截票。
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀透露，截至昨日項目累收逾2,500票，超額逾13.8倍，當中大手客錄逾100組。他稱，今批單位屬原價加推，冀維持價錢吸引力，涉20伙一房及58伙兩房，折實價478.3萬至773.3萬元，折實呎價14,552至15,591元。
至於首輪開賣單位涉40伙一房及128伙兩房，折實價454.1萬至770.3萬元，折實呎價13,969至15,530元，折實平均呎價14,632元。會德豐地產主席梁志堅稱，利率不會永遠維持高企，市場上仍以用家為主，今年樓市會復甦向好。
緊隨接力有鷹君集團(041)與港鐵合作的何文田站上蓋項目「朗賢峯」最快今日公布首張價單，該盤分IIA及IIB期發展，共提供990伙。鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀指，會率先推出IIB期，採價單發售；主打大單位的IIA期傾向採招標推售。項目昨開放兩個交樓標準示範單位予傳媒參觀，包括以IIB期6B座20樓C室為藍本搭建的一房，實用面積388方呎；以IIA期1座7樓A室為藍本搭建的三房一套連工作間，實用面積998方呎，單位層與層之間的高度達3.3米，空間十足。梁淑儀說，項目開價後隨即對外開放示範單位及收票，爭取月內開售。
高臨料先推52伙 冀月內推售
九龍單幢新盤亦趁勢出擊吸購買力，資本策略(497)旗下佐敦「高臨」部署日內公布樓書，執行董事何樂輝稱，項目提供259伙，實用面積232至1,589方呎，目標周內開價，最少涉52伙，冀月內推售。該盤佔近八成為一房及兩房，一房及兩房各涉64伙及137伙，三房佔43伙，另有15伙特色單位。