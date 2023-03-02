新盤搶攻｜飛揚 雨後 月內正面交鋒

新界西新盤搶客戰白熱化！長江實業集團(1113)與新鴻基地產(016)合作的屯門飛揚第2期正式展開銷售部署，預計下周上載售樓說明書，目標月內開售；同期正面交鋒有星星地產元朗雨後，最快下周公布首張價單，料不少於67伙，有機會於月內開售。 長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，飛揚第2期由兩幢樓高20層住宅大廈組成，為第3座及第5座，提供400伙，實用面積263至722方呎，當中一房及兩房分別佔220伙及140伙，合共360伙已佔全盤90%；餘下40伙為三房一套連儲物房。 楊桂玲指，所有單位皆採用零露台設計，而全數兩房戶均為獨立廚房設計。項目預計入伙日期2024年12月31日，樓花期長約22個月。她料本港樓價上半年走勢平穩，將會以「先量後價」為賣樓方針。

周二上載售樓說明書的元朗雨後，星星地產銷售及推廣董事總經理廖漢威透露，首張價單冀涵蓋開放式至三房單位，特色單位則安排稍後時間推出。政府宣布下調首置印花稅稅階，他透露首張價單內約80%至90%的單位可受惠。星星地產主席及首席執行官陳文輝稱，單位定價會參考九龍及新界鐵路沿線一手及同區新盤售價，強調具有一定競爭力，市場近期有不少新盤推出，但目標客戶群略有不同，相信不會被分薄客源。 雨後設有3個交樓標準示範單位，涉及一房、兩房及三房間隔。陳文輝指，示範單位將於開價後開放予公眾參觀。

NOVO LAND第2B期首輪暫超購逾21倍 新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2B期於周六首輪發售352伙，新地代理總經理陳漢麟表示，截至周二累收逾8,000票，超額認購逾21倍，當中屬A組、即三房及大手客組別佔約20%；而投資客亦佔約20%。項目將於今晚8時截票，有信心最終可錄得1萬票。