新盤搶購買力 東涌二手交投挫逾四成

樓市焦點近期落於新盤市場，加上以低價出擊，吸走大量購買力，導致二手成交受壓，尤其新界區。中原陳偉業表示，東涌本月錄得約38宗二手買賣，較上月同期大跌43%。指標屋苑之一的映灣園，本月暫錄9宗成交，包括4期15座低層E室，實用面積約544方呎，兩房間隔，享山景，以650萬元「零議價」易手，呎價約11,949元。原業主於2007年3月以176萬元入市，持貨16年，現轉手帳面獲利474萬元或約2.7倍。

YOHO系交投急挫54%

中原王勤學稱，元朗本月暫錄約90宗二手買賣，較上月同期跌逾兩成，當中YOHO系列屋苑共錄得18宗成交，按月同期急挫54%。新成交為YOHO Town1期6座高層H室，實用面積約422方呎兩房，原叫價750萬元，終獲上車客以715萬元承接，減幅約4.7%，呎價約16,943元。原業主2003年12月以149.7萬元入市，帳面賺565.3萬元。

