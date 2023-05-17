新盤搶購買力 瑜一．天海提價7%加推45伙

市場焦點落在一手市場，多個新盤昨日公布新部署。華懋集團與港鐵(066)合作發展的何文田瑜一第IA期「瑜一．天海」加推2號價單，涉45伙，涵蓋1伙一房、29伙兩房及15伙三房，實用面積327至960方呎。扣除最高15%折扣，折實價833.85萬至3,007.79萬元，折實呎價25,500至32,800元，折實平均呎價28,655元，與上周四推出的首張價單26,718元相比，高約7.2%。

華懋集團銷售總監封海倫指，是次首推8伙平台特色戶，包括是次最低售價及呎價的1B座1樓E單位，面積327方呎一房，連135方呎平台，折實價833.85萬元，呎價25,500元。項目預計日內上載銷售安排，部署本周開售。

