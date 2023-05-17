新盤搶購買力 瑜一．天海提價7%加推45伙

市場焦點落在一手市場，多個新盤昨日公布新部署。華懋集團與港鐵(066)合作發展的何文田瑜一第IA期「瑜一．天海」加推2號價單，涉45伙，涵蓋1伙一房、29伙兩房及15伙三房，實用面積327至960方呎。扣除最高15%折扣，折實價833.85萬至3,007.79萬元，折實呎價25,500至32,800元，折實平均呎價28,655元，與上周四推出的首張價單26,718元相比，高約7.2%。
華懋集團銷售總監封海倫指，是次首推8伙平台特色戶，包括是次最低售價及呎價的1B座1樓E單位，面積327方呎一房，連135方呎平台，折實價833.85萬元，呎價25,500元。項目預計日內上載銷售安排，部署本周開售。
名日．九肚山推20伙四房下周一起招標
早前已獲滿意紙、長江實業集團(1113)沙田名日．九肚山推出20伙於下周一起招標，長實營業經理詹勳榮稱，全為四房單位，有2伙為首度推出的特色戶，其中2座25樓A室，面積1,217方呎，連444方呎天台，天台特設按摩浴池，成交呎價有信心達3萬元，刷新項目新高。長實營業部首席經理郭子威表示，該盤迄今累沽189伙，套現逾28億元。
必嘉坊．迎匯20伙一房減價3.5%
恒基地產(012)紅磡必嘉坊．迎匯昨更新價單，將20伙一房定價下調約3.5%，實用面積同為270方呎，並落實周六推售該批單位，折實平均呎價20,082元，最低售價及呎價同為6樓F室，折實價527.94萬元，呎價19,553元。
蔚藍東岸增專才優惠 最高回贈樓價10%
五礦地產(230)油塘蔚藍東岸宣布，為指定10伙增設「青年/指定輸入人才計劃」及「120天提前付清樓價」優惠，最高回贈樓價10%。五礦地產營銷及市務總監黃少鴻說，項目料8月取得入伙紙，計劃現樓後部署新一輪銷售。