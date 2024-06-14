新盤撤辣後售出382萬呎樓面 達去年75% 規模如同半個太古城

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，撤辣效應明顯減弱，今年5月份全港新盤錄得1,762宗買賣登記，較4月份的3,478宗跌近一半；銷售總樓面亦回落至113萬方呎，較4月份跌約28%，惟跌幅較成交量為低，原因是上月一手市場多了換樓客及豪宅買家入市，推動大單位成交增加，比例佔逾三成，令成交樓面跌幅低過整體買賣宗數。

自政府今年2月底為樓市全面撤辣後，樓市一度重回火熱，3月迄今發展商售出單位涉及的總成交樓面多達382萬方呎，達去年全年75%，規模更差不多半個太古城(太古城總樓面近900萬方呎)；惟近期樓市降溫，發展商去貨量有所放緩，致新盤成交樓面上月回落近四成。

低市價推售帶動

值得留意的是，撤辣後發展商積極清售貨尾，同時亦以低市價推售全新盤，帶動一手成交急增。4月份一手成交總樓面多達182.3萬方呎，不但較3月份的63.2萬方呎急升1.9倍，也是自1995年有紀錄以來的第20高月份，兼創近10年新高。翻查紀錄，對上最高紀錄是在2014年7月錄得，當時一手住宅樓面吸納量高達188.8萬方呎。

較撤辣前升 2.5 倍

若由3月迄今(本月截至11日)計算，發展商在短短3個多月售出單位所涉及的總成交樓面多達382萬方呎，涉資864.8億元，是去年全年510.7萬方呎的75%，與撤辣前3個月比較，增加約2.5倍。

五大發展商之中(長江實業集團(1113)、恒基地產(012)、新世界發展(017)、新鴻基地產(016)及信和置業(083))，5月份共登記售出833伙，涉及總樓面逾56.6萬方呎(包括合作項目)，佔整體約一半。當中以長實佔逾20萬方呎最多，以「撈底價」推售的黃竹坑站上蓋「BLUE COAST」已佔18萬方呎或九成；奉行「月月有樓賣」的新地於上月則售出232伙，涉及總樓面16.5萬方呎，按月增加58%及49%，主要來自元朗站「THE YOHO HUB II」、中半山帝景園及啟德「天璽．海」。