新盤撻訂增多！中原：第三季宗數按季增四成半 全年或近1000宗創3年新高｜樓市數據

新盤市場去貨速度明顯加快，惟同時撻訂個案亦見增多。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，2025年第三季新盤撻訂宗數錄381宗，較第二季263宗，按季急升44.9%，創自2023年第一季有紀錄以來的11季新高。

數據指出，其中撻大訂錄355宗，撻大訂比例連升2季升至93%；撻細訂比例則連跌2季，降至只有7%。首三季合共727宗撻訂，已較2024年全年445宗高出63.4%，如只計撻大訂宗數，更較去年大幅高出91.2%。除了有樓盤入伙推高數字，亦因為第三季樓市氣氛轉好，樓價回穩微升，成交增多，發展商趁旺市加快出售撻訂單位所致。估計今年全年撻訂數字或近1,000宗，將按年飆升1.25倍，為3年高位。

第三季重售比例達 70%

雖然新盤撻訂宗數持續增多，但重售比例顯著提升。於今年第三季取消交易的381宗一手私人住宅之中，截至9月底有266宗已成功重售，重售比例達70%，較第二季撻訂並於當季重售比例的43%，明顯上升27個百分點，撻訂當季重售比例創8季新高。顯示發展商收回撻訂單位後減價重推，盤源快速被市場消化，因而推高重售比例。