新盤撻訂增多！中原：第三季宗數按季增四成半 全年或近1000宗創3年新高｜樓市數據

新盤市場去貨速度明顯加快，惟同時撻訂個案亦見增多。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，2025年第三季新盤撻訂宗數錄381宗，較第二季263宗，按季急升44.9%，創自2023年第一季有紀錄以來的11季新高。
數據指出，其中撻大訂錄355宗，撻大訂比例連升2季升至93%；撻細訂比例則連跌2季，降至只有7%。首三季合共727宗撻訂，已較2024年全年445宗高出63.4%，如只計撻大訂宗數，更較去年大幅高出91.2%。除了有樓盤入伙推高數字，亦因為第三季樓市氣氛轉好，樓價回穩微升，成交增多，發展商趁旺市加快出售撻訂單位所致。估計今年全年撻訂數字或近1,000宗，將按年飆升1.25倍，為3年高位。
第三季重售比例達70%
雖然新盤撻訂宗數持續增多，但重售比例顯著提升。於今年第三季取消交易的381宗一手私人住宅之中，截至9月底有266宗已成功重售，重售比例達70%，較第二季撻訂並於當季重售比例的43%，明顯上升27個百分點，撻訂當季重售比例創8季新高。顯示發展商收回撻訂單位後減價重推，盤源快速被市場消化，因而推高重售比例。
2025年第三季撻訂宗數最多的一手項目是元朗錦上路「柏瓏」第1A期「柏瓏I」，錄得136宗。將軍澳「海茵莊園」錄得42宗，排名第二。其他6個較多撻訂的項目包括元朗錦上路「柏瓏」第1B期「柏瓏II」、啟德「澐璟」、元朗洪水橋「滙都」第1期、何文田「瑜一」第IC期、大角咀「利奧坊．曦岸」及油塘「蔚藍東岸」，分別錄得9宗至25宗撻訂不等。
上述8個項目除「海茵莊園」及「利奧坊．曦岸」外，全部是撻大訂個案，「海茵莊園」及「利奧坊．曦岸」分別有2%及8%撻細訂個案。「利奧坊．曦岸」及「蔚藍東岸」的重售比例偏低，僅錄33%及11%。其餘6個項目的重售比例均超過六成半，介乎67%到100%。
緹岸共12伙重售降價幅度達50%或以上
第三季重售降價幅度達五成或以上的單位全部屬於屯門「緹岸」(前稱恆大·珺瓏灣)，合共12個單位，全部是在2020至2021年即樓價高峰期間一手售出，均為400方呎以下的小型戶。最大跌幅為2期5座高層Q室，實用面積233方呎，原於2020年9月以454.2萬元買入，呎價19,494元，單位於2022年5月取消交易，2025年第三季重新以217.4萬元售出，呎價9,330元，重售價下降了52%。撇除「緹岸」，何文田皓畋6座高層B室的重售價跌幅最大，實用面積1,477方呎，原於2021年4月以5,500萬元購入，呎價37,238元，單位於2025年9月取消交易，今年第三季重新以3,200萬元售出，呎價21,666元，重售價下調42%。
是次統計是根據「一手住宅物業銷售資訊網」截至2025年9月30日的銷售資料。資料包括2016年及以後五大發展商(長江實業集團(1113)、恒基地產(012)、新世界發展(017)、新鴻基地產(016)、信和置業(083))首次推出之新盤及其他發展商包含300個單位以上的項目。資料只包括於2023年至2025年第3季撻訂的一手私人住宅。降價幅度是根據帳面成交價計算所得的百分比，當中不包括任何稅項或回贈。如同一單位單位撻訂多於一次，會按最後一次撻訂日期作分析。數字不包括「柏傲莊」第3期已取消交易但未重售的488個單位。