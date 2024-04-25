新盤撻訂首季錄破百宗 按季急增七成 前兩名港島南岸包辦｜一手市況

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，今年第一季新盤撻訂宗數錄159宗，較去年第四季錄92宗，飆升72.8%；而首季撻訂宗數已達去年全年總數261宗的六成，相信2024年全年數字有機會超越去年水平。從今年第一季數據顯示，取消交易的159宗一手私人住宅之中，截至今年3月有94宗已成功重售，重售比例為59%，明顯較去年第四季的22%，高出37個百分點。顯示有發展商趁樓市旺勢，加快減價出售撻訂單位，因而推高重售比例。

雖然新盤撻訂宗數持續增多，自2023年第三季開始連升三季，但重售比例亦顯著提升。截至去年12月，同年第一至第四季撻訂單位的重售比例分別錄82%、74%、76%及22%，而截至今年3月，重售比例分別升至83%、79%、91%及71%。當中，去年第三及四季的比例更明顯急升15及49個百分點。反映樓市氣氛好轉，且部分發展商願意大幅調低樓價重推，令一手撻訂盤源快速被消化。

今年首季撻訂宗數最多的8個新盤中，有4個的重售比例達70%以上。其中撻訂宗數最多的首三位分別是黃竹坑港島南岸第2期「揚海」38宗、黃竹坑港島南岸第1期「晉環」18宗，以及油塘「蔚藍東岸」11宗。當中「晉環」及「揚海」的重售比例分別錄得78%及74%。其他重售比例較高有旺角「ONE SOHO」及西南九龍「維港匯II」，分別錄88%及83%。至於紅磡「必嘉坊」一期III及「維港匯III」的重售比例同為0%，即未有撻訂單位售出。