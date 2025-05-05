新盤撻訂｜何文田瑜一單日錄12宗終止交易 涉及總樓價逾1.7億

入伙新盤爆業主撻訂潮，華懋集團及港鐵(066)合作發展的何文田「瑜一」第IA期「瑜一．天海」及第IB期，據成交紀錄冊顯示，上周五(2日)合共錄得12宗終止交易個案，總樓價涉及逾1.71億元。

眾買家恐遭殺訂 1711 萬

是次12伙撻訂單位原於2023年3月至2024年3月以介乎817.43萬至3,091萬元售出，實用面積介乎336至940方呎，當時成交呎價介乎約24,328元至32,882元；至於買家均採用建築期付款方式入市，眾買家料被沒收樓價10%訂金，殺訂金額介乎約81.74萬至309.1萬元，發展商合共殺訂總金額約1,711萬元。