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地產
2025-05-05 23:14:48

新盤撻訂｜何文田瑜一單日錄12宗終止交易 涉及總樓價逾1.7億

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新盤撻訂｜何文田瑜一單日錄12宗終止交易 涉及總樓價逾1.7億

新盤撻訂｜何文田瑜一單日錄12宗終止交易 涉及總樓價逾1.7億

入伙新盤爆業主撻訂潮，華懋集團及港鐵(066)合作發展的何文田「瑜一」第IA期「瑜一．天海」及第IB期，據成交紀錄冊顯示，上周五(2)合共錄得12宗終止交易個案，總樓價涉及逾1.71億元。

眾買家恐遭殺訂1711

是次12伙撻訂單位原於20233月至20243月以介乎817.43萬至3,091萬元售出，實用面積介乎336940方呎，當時成交呎價介乎約24,328元至32,882元；至於買家均採用建築期付款方式入市，眾買家料被沒收樓價10%訂金，殺訂金額介乎約81.74萬至309.1萬元，發展商合共殺訂總金額約1,711萬元。

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當中樓價最高單位為「瑜一」第IB3A26A室，實用面積940方呎，三房間隔。原定於20233月首輪銷售時以3,091萬元售出，呎價約32,883元，料損失10%訂金，涉及金額約309.1萬元。

新盤撻訂｜何文田瑜一單日錄12宗終止交易 涉及總樓價逾1.7億

「瑜一．天海」4月初現樓登場後，迄今售出108伙，套現逾12.6億元。(資料圖片)

周二先到先得發售8 定價均有下調

發展商同步更新價單及上載全新銷售安排，將於周二(6)以先到先得形式發售「瑜一．天海」第1B座及第2B座合共8伙，新價單均有下調定價，以第2B11C室為例，兩房間隔，實用面積522方呎，價單定價原為1,702.3萬元，最新修訂為1,447萬元，減幅達255.3萬元或約15%，呎價則由32,611元降至27,720元。

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資料顯示，「瑜一」位於何文田忠孝街1號，分3期發展，涉及8座住宅大樓，合共提供844伙。當中「瑜一．天海」4月初現樓登場後，迄今售出108伙，套現逾12.6億元。

即睇何文田新盤瑜一．天海最新資訊 (HOUSE730)

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