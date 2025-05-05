新盤撻訂｜何文田瑜一單日錄12宗終止交易 涉及總樓價逾1.7億

入伙新盤爆業主撻訂潮，華懋集團及港鐵(066)合作發展的何文田「瑜一」第IA期「瑜一．天海」及第IB期，據成交紀錄冊顯示，上周五(2日)合共錄得12宗終止交易個案，總樓價涉及逾1.71億元。
眾買家恐遭殺訂1711萬
是次12伙撻訂單位原於2023年3月至2024年3月以介乎817.43萬至3,091萬元售出，實用面積介乎336至940方呎，當時成交呎價介乎約24,328元至32,882元；至於買家均採用建築期付款方式入市，眾買家料被沒收樓價10%訂金，殺訂金額介乎約81.74萬至309.1萬元，發展商合共殺訂總金額約1,711萬元。
當中樓價最高單位為「瑜一」第IB期3A座26樓A室，實用面積940方呎，三房間隔。原定於2023年3月首輪銷售時以3,091萬元售出，呎價約32,883元，料損失10%訂金，涉及金額約309.1萬元。
周二先到先得發售8伙 定價均有下調
發展商同步更新價單及上載全新銷售安排，將於周二(6日)以先到先得形式發售「瑜一．天海」第1B座及第2B座合共8伙，新價單均有下調定價，以第2B座11樓C室為例，兩房間隔，實用面積522方呎，價單定價原為1,702.3萬元，最新修訂為1,447萬元，減幅達255.3萬元或約15%，呎價則由32,611元降至27,720元。
資料顯示，「瑜一」位於何文田忠孝街1號，分3期發展，涉及8座住宅大樓，合共提供844伙。當中「瑜一．天海」4月初現樓登場後，迄今售出108伙，套現逾12.6億元。