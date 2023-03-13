新盤旺場｜NOVO LAND 9日套現40億

新界區大型新盤銷情熾熱，新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2B期昨日進行第三輪銷售189伙，即日售出逾九成單位，當中一房及兩房已售罄。新地副董事總經理雷霆表示，項目9日內累沽逾690伙，套現超過40億元；並預告第2A期及同系大埔白石角University Hill有機會月內同步推售。

第三輪銷售 即日沽九成單位

雷霆稱，總結NOVO LAND系列自去年7月底推售第1A期，開售迄今不足8個月，累沽2,238伙，套現逾137億元，故樓盤稱為「最受港人歡迎的樓盤」亦絕不為過。他續稱，第2B期銷售完成後，將會進行2A期的銷售部署，而同系白石角University Hill亦正分秒必爭，兩盤或於月內推出。

新地代理總經理陳漢麟指，第2B期第三輪銷售再錄得2宗大手客成交，其中有買家斥資逾1,600萬元購1伙兩房及1伙三房；另有買家購1伙一房及1伙兩房，涉資逾1,000萬元。