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地產
2023-03-08 21:36:05

新盤樓書｜何文田瑜一第1B期提供183伙 面積336至1234方呎

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新盤樓書｜何文田瑜一第1B期提供183伙 面積336至1234方呎

新盤樓書｜何文田瑜一第1B期提供183伙 面積336至1234方呎

位於何文田忠孝街1號、由華懋集團與港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋瑜一，分3期發展，當中第1B期今日(8)上載售樓說明書，由1座住宅大樓組成，提供183伙，單位實用面積介乎3361,234方呎，戶型涵蓋一房至四房。

根據樓書顯示，瑜一第1B期位處第3座，位處整個項目中間位置，細分為3A3B兩翼。16伙特色單位，包括1樓為連平台特色單位，實用面積介乎422至897方呎，平台面積介乎140至434方呎。3A座28樓A及B室為連平台特色單位，實用面積均為1,234方呎，另連51方呎平台。29樓為連天台特色單位，實用面積介乎336至1,234方呎，天台面積介乎248至866方呎。

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全盤面積最細為第3B座各層E室，實用面積336方呎，一房開放式廚房間隔，單位採橫向設計，睡房設有曲尺大窗。面積最大則為第3A29樓B室，實用面積1,234方呎，另連866方呎天台。

瑜一第1B期主打兩房單位，涉123伙，佔全盤約68%，實用面積介乎422至576方呎；三房佔46伙，實用面積介乎897至941方呎；一房涉10伙，實用面積336方呎；四房提供4伙，實用面積1,234方呎。

項目設有總面積7,822方呎住客會所，預計關鍵日期為20241129日，樓花期長約20個月。

即睇何文田瑜一第1B期最新資訊 (House730)

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