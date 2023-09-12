新盤樓書｜凱和山分層洋房兼備 戶型開放式至四房 面積291至3419呎

由路勁地產與深圳控股(604)合作發展的屯門掃管笏「凱和山」正式上載售樓說明書，提供693伙，單位戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎291至3,419方呎，設有標準分層單位、別墅及洋房，預計入伙日期為2024年6月30日。

據樓書顯示，項目由4座樓高16至17層的住宅大樓、2座別墅，以及14座洋房組成。住宅大樓的分層單位實用面積介乎291至1,474方呎，涵蓋開放式至四房間隔，每座每層設約5至13伙，備有兩部或三部升降機。

戶型分布方面，標準單位主打兩房佔299伙，其次一房涉174伙，兩者共佔全盤約68%。開放式設30伙、三房提供77伙，四房涉44伙。另有51伙特色戶。

標準單位實用面積最細為第5座的J室及K室，屬開放式間隔；面積最大為第2座1至18樓的A室，屬四房間隔。