新盤樓書｜天瀧提供566伙 面積351至1942方呎 主打三房及四房

天瀧由7幢高樓及1幢低座大屋(Harbour Mansion)組成，7座高座大樓並排而建，分第1座、2座、3座、5座、6座、7座及8座；而低座大樓則位於第8座前方。

位於啟德承豐道22號、由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作發展啟德「PARK PENINSULA 海灣半島」天瀧上載售樓說明書，提供566伙，單位實用面積介乎351至1,942方呎。項目預計關鍵日期為明年9月30日，樓花期長約17個月。

三房及四房單位均設私人升降機大堂

高座大樓每層設2至4伙，共享2部升降機。不過位處高座的所有三房及四房單位均設私人升降機大堂，故大部分標準樓層的升降機僅由2伙一房單位共用。

至於單位戶型涵蓋一房、三房及四房。當中一房實用面積351方呎，涉160伙，佔全盤約28%；三房實用面積635至1,117方呎，佔192伙，佔全盤約34%；四房實用面積1,173至1,428方呎，提供208伙，佔全盤約37%；另設6伙特色戶，實用面積900至1,942方呎，連180至425方呎平台，佔全盤約1%。

全盤面積最大單位為第1座33樓A室，實用面積1,942方呎，連425方呎平台，採四房三套連工作間間隔。