新盤樓書｜屯門NOVO LAND第2A期提供939伙 面積216至1528方呎

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND位於屯門欣寶路8號，為區內歷來最大型私人住宅發展項目，第2A期最新上載售樓說明書，由3座物業組成，分別為Arreso第3座、Arreso第5座及Charlot第1座，合共提供929伙。單位實用面積介乎216至1,528方呎，戶型涵蓋開放式至三房，另設特色單位，預計關鍵日期為2024年5月16日。

據樓書顯示，Arreso第3座及第5座，標準樓層提供10伙及9伙，各提供有3部升降機；而Charlot第1A及1B座為相連大樓，標準樓層提供6伙及9伙，各提供3部升降機。