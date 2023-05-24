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地產
2023-05-24 21:55:16

新盤樓書｜屯門NOVO LAND第2A期提供939伙 面積216至1528方呎

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新盤樓書｜屯門NOVO LAND第2A期提供939伙 面積216至1528方呎

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新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND位於屯門欣寶路8號，為區內歷來最大型私人住宅發展項目，第2A期最新上載售樓說明書，由3座物業組成，分別為Arreso3座、Arreso5座及Charlot1座，合共提供929伙。單位實用面積介乎2161,528方呎，戶型涵蓋開放式至三房，另設特色單位，預計關鍵日期為2024516日。

據樓書顯示，Arreso3座及第5座，標準樓層提供10伙及9伙，各提供有3部升降機；而Charlot1A1B座為相連大樓，標準樓層提供6伙及9伙，各提供3部升降機。

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全盤面積最細單位為Arreso52E室，開放式間隔，實用面積216方呎，連48方呎平台；面積最大單位為Arreso535A1室，四房間隔，實用面積1,528方呎，連549方呎平台及898方呎天台，並設有私人泳池。

發展商表示，會率先推出Arreso35座，均坐落於項目基座商場「NOVO Walk」之上，涉及519伙，標準單位實用面積237719方呎，間隔涵蓋開放式至三房，當中開放式、一房及兩房單位合共佔約70%；另設特色單位，涉及25伙，面積2161,528方呎。至於餘下單位，計劃待至取得入伙紙後推售。

即睇屯門NOVO LAND第2A期最新資訊 (Hosue730)

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