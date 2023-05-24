新盤樓書｜屯門NOVO LAND第2A期提供939伙 面積216至1528方呎

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND位於屯門欣寶路8號，為區內歷來最大型私人住宅發展項目，第2A期最新上載售樓說明書，由3座物業組成，分別為Arreso第3座、Arreso第5座及Charlot第1座，合共提供929伙。單位實用面積介乎216至1,528方呎，戶型涵蓋開放式至三房，另設特色單位，預計關鍵日期為2024年5月16日。
據樓書顯示，Arreso第3座及第5座，標準樓層提供10伙及9伙，各提供有3部升降機；而Charlot第1A及1B座為相連大樓，標準樓層提供6伙及9伙，各提供3部升降機。
全盤面積最細單位為Arreso第5座2樓E室，開放式間隔，實用面積216方呎，連48方呎平台；面積最大單位為Arreso第5座35樓A1室，四房間隔，實用面積1,528方呎，連549方呎平台及898方呎天台，並設有私人泳池。
發展商表示，會率先推出Arreso第3及5座，均坐落於項目基座商場「NOVO Walk」之上，涉及519伙，標準單位實用面積237至719方呎，間隔涵蓋開放式至三房，當中開放式、一房及兩房單位合共佔約70%；另設特色單位，涉及25伙，面積216至1,528方呎。至於餘下單位，計劃待至取得入伙紙後推售。