新盤樓書｜屯門NOVO LAND第2B期 標準戶兩房佔全盤63%

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2B期銷售進入直路，新地副董事總經理雷霆表示，項目今日(16日)已上載售樓說明書，將於下周初公布首張價單，單位定價會參考第1期價錢。他稱，近期二手市場價格上升，一手市場活躍，非常適合大型新盤開售，以現時市況相信容易錄得理想的銷情。

新地代理總經理陳漢麟表示，示範單位將於下周開價後隨即開放予公眾參觀，爭取本月內開售。

主打兩房佔 458 伙

據樓書顯示，NOVO LAND第2B期提供729伙，由兩座住宅大樓組成，涉第1A座、第1B座及第2座，第1A座及第1B座為相連大樓。標準單位面積介乎298至703方呎，戶型涵蓋一房至三房，而特色單位提供30伙，實用面積介乎277至1,429方呎，戶型涵蓋一房至四房。

標準一房提供160伙，實用面積由298至307方呎；兩房提供458伙，實用面積由411至464方呎；三房提供81伙，實用面積由573至703方呎。