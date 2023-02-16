新盤樓書｜屯門NOVO LAND第2B期 標準戶兩房佔全盤63%

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2B期銷售進入直路，新地副董事總經理雷霆表示，項目今日(16日)已上載售樓說明書，將於下周初公布首張價單，單位定價會參考第1期價錢。他稱，近期二手市場價格上升，一手市場活躍，非常適合大型新盤開售，以現時市況相信容易錄得理想的銷情。
新地代理總經理陳漢麟表示，示範單位將於下周開價後隨即開放予公眾參觀，爭取本月內開售。
主打兩房佔458伙
據樓書顯示，NOVO LAND第2B期提供729伙，由兩座住宅大樓組成，涉第1A座、第1B座及第2座，第1A座及第1B座為相連大樓。標準單位面積介乎298至703方呎，戶型涵蓋一房至三房，而特色單位提供30伙，實用面積介乎277至1,429方呎，戶型涵蓋一房至四房。
標準一房提供160伙，實用面積由298至307方呎；兩房提供458伙，實用面積由411至464方呎；三房提供81伙，實用面積由573至703方呎。
全盤面積最細為第2座2樓花園層G室，屬連平台特色戶，實用面積277方呎，連89方呎平台。至於面積最大為第1A座頂層35樓A室特色戶，實用面積1,429方呎，連464方呎平台及789方呎天台。
值得一提，項目第1B座2樓花園層A1室特色戶，實用面積843方呎，四房間隔，平台面積達1,391方呎，即平台面積大過室內面積約65%。至於第2座頂層35樓A1室，為全盤獨有擁天台及私人泳池單位，實用面積1,409方呎，連707方呎平台及842方呎天台。
住宅私家車位涉112個
NOVO LAND第2B期設165個車位，住宅私家車位佔112個，以全盤729伙計，即平均每6至7戶爭1個車位，單車位涉42個，電單車位佔7個，餘下為訪客車位及上落貨車位。