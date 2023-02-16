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地產
2023-02-16 22:14:47

新盤樓書｜屯門NOVO LAND第2B期 標準戶兩房佔全盤63%

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新盤樓書｜屯門NOVO LAND第2B期 標準戶兩房佔全盤63%

新盤樓書｜屯門NOVO LAND第2B期 標準戶兩房佔全盤63%

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND2B期銷售進入直路，新地副董事總經理雷霆表示，項目今日(16)已上載售樓說明書，將於下周初公布首張價單，單位定價會參考第1期價錢。他稱，近期二手市場價格上升，一手市場活躍，非常適合大型新盤開售，以現時市況相信容易錄得理想的銷情。

新地代理總經理陳漢麟表示，示範單位將於下周開價後隨即開放予公眾參觀，爭取本月內開售。

主打兩房佔458

據樓書顯示，NOVO LAND2B期提供729伙，由兩座住宅大樓組成，涉第1A座、第1B座及第2座，第1A座及第1B座為相連大樓。標準單位面積介乎298703方呎，戶型涵蓋一房至三房，而特色單位提供30伙，實用面積介乎2771,429方呎，戶型涵蓋一房至四房。

標準一房提供160伙，實用面積由298307方呎；兩房提供458伙，實用面積由411464方呎；三房提供81伙，實用面積由573703方呎。

新盤樓書｜屯門NOVO LAND第2B期 標準戶兩房佔全盤63%

雷霆(左)稱，NOVO LAND第2B期將於下周初公布首張價單，單位定價會參考第1期價錢；右為陳漢麟。(蘇文傑攝)

全盤面積最細為第22樓花園層G室，屬連平台特色戶，實用面積277方呎，連89方呎平台。至於面積最大為第1A座頂層35A室特色戶，實用面積1,429方呎，連464方呎平台及789方呎天台。

值得一提，項目第1B2樓花園層A1室特色戶，實用面積843方呎，四房間隔，平台面積達1,391方呎，即平台面積大過室內面積約65%。至於第2座頂層35A1室，為全盤獨有擁天台及私人泳池單位，實用面積1,409方呎，連707方呎平台及842方呎天台。

住宅私家車位涉112

NOVO LAND2B期設165個車位，住宅私家車位佔112個，以全盤729伙計，即平均每67戶爭1個車位，單車位涉42個，電單車位佔7個，餘下為訪客車位及上落貨車位。

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