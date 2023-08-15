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2023-08-15 09:00:00

新盤樓書｜日出康城凱柏峰III提供644伙 首設開放式 面積283呎起

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新盤樓書｜日出康城凱柏峰III提供644伙 首設開放式 面積283呎起

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位於將軍澳康城路1號、由信和置業(083)、嘉華國際(173)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的日出康城「凱柏峰III」已上載售樓說明書後，提供644伙，戶型涵蓋開放式至三房，屬系內首度提供開放式戶，單位實用面積最細283方呎起。項目不設住客停車位，預計關鍵日期為2025115日，樓花期長約17個月。

「凱柏峰III」由1座住宅大樓組成，呈三角形布局，細分為第3A座及第3B座，3A座標準樓層設有7伙，備有3部升降機；3B座標準樓層設有6伙，備有3部升降機。至於9樓除第3AE室及第3BD室外，全部單位均為平台特色戶；而67樓所有單位為天台特色戶。

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「凱柏峰III」單位實用面積介乎283978方呎。全盤面積最細單位為第3A967E室，實用面積283方呎，開放式間隔，一入屋右手邊為浴室，開放式廚房設計。

全盤面積最大單位為第3B67A室，實用面積978方呎，另連139方呎平台及831方呎天台，三房間隔，3間睡房與客飯廳同坐向南，並內置樓梯前往天台。

信置執行董事田兆源表示，「凱柏峰III」主打市場最受歡迎的一房及兩房單位，並首次推出開放式單位；項目有機會短期內公布首張價單。

即睇日出康城凱柏峰III最新資訊 (House730)

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