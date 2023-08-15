新盤樓書｜日出康城凱柏峰III提供644伙 首設開放式 面積283呎起

位於將軍澳康城路1號、由信和置業(083)、嘉華國際(173)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的日出康城「凱柏峰III」已上載售樓說明書後，提供644伙，戶型涵蓋開放式至三房，屬系內首度提供開放式戶，單位實用面積最細283方呎起。項目不設住客停車位，預計關鍵日期為2025年1月15日，樓花期長約17個月。

「凱柏峰III」由1座住宅大樓組成，呈三角形布局，細分為第3A座及第3B座，3A座標準樓層設有7伙，備有3部升降機；3B座標準樓層設有6伙，備有3部升降機。至於9樓除第3A座E室及第3B座D室外，全部單位均為平台特色戶；而67樓所有單位為天台特色戶。