新盤樓書｜油塘親海駅I 提供228伙 面積273至736呎 逾半單位料享海景

位於油塘東源街、由長江實業集團(1113)發展的「親海駅」提供886伙，分為兩期發展，繼早前已上載第2期「親海駅II」售樓說明書後，今日(28日)再公布位於東源街8號的第1期「親海駅I」樓書。
據樓書顯示，「親海駅I」由1座住宅大樓組成，提供228伙，單位實用面積介乎273至736方呎，涵蓋一房至三房間隔；另設特色單位。項目設有21個住客停車位，預計關鍵日期為2025年7月15日，樓花期長約24個月，較第2期早3個月。
「親海駅I」1樓設有8伙，2樓至27樓則設有10伙，27樓提供9伙連天台特色單位，天台面積介乎118至659方呎，住戶須通過公共樓梯前往天台。
全盤面積最細單位為第1座1樓至27樓K室，實用面積273方呎，一房間隔。單位設有長玄關，入屋左邊為浴室，大廳間隔方正，採開放式廚房設計，客廳與房間坐向一致；而27樓K室另連118呎天台。
至於全盤面積最大為1座1樓至27樓A室，實用面積736方呎，屬三房一套連儲物室間隔。單位設有長玄關，連接長形客飯廳，3間睡房均與客廳坐向一致，料享海景。單位採獨立廚房設計，連接儲物室；而27樓A室另連659方呎天台。
值得一提，與「親海駅II」一樣，今期全數單位不設露台及工作平台。「親海駅I」約一半單位為兩房及三房，由於位列前排向南，料可享維港海景。