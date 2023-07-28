新盤樓書｜油塘親海駅I 提供228伙 面積273至736呎 逾半單位料享海景

位於油塘東源街、由長江實業集團(1113)發展的「親海駅」提供886伙，分為兩期發展，繼早前已上載第2期「親海駅II」售樓說明書後，今日(28日)再公布位於東源街8號的第1期「親海駅I」樓書。

據樓書顯示，「親海駅I」由1座住宅大樓組成，提供228伙，單位實用面積介乎273至736方呎，涵蓋一房至三房間隔；另設特色單位。項目設有21個住客停車位，預計關鍵日期為2025年7月15日，樓花期長約24個月，較第2期早3個月。

「親海駅I」1樓設有8伙，2樓至27樓則設有10伙，27樓提供9伙連天台特色單位，天台面積介乎118至659方呎，住戶須通過公共樓梯前往天台。