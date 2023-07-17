新盤樓書｜油塘親海駅II面積210至723呎 一款戶型單位市場罕見！

位於油塘東源街、由長江實業集團(1113)發展的「親海駅」提供886伙，分為兩期發展，率先推出於東源街15號的第2期「親海駅II」，並已上載售樓說明書。「親海駅II」提供3座共658伙，單位實用面積介乎210至723方呎，戶型涵蓋開放式至三房一套連儲物室；另設兩房複式單位，屬市場罕有同類供應。項目預計關鍵日期為2025年10月15日，樓花期長約27個月。
據樓書顯示，項目第2A及2B座設有630伙，標準樓層每層提供9至11伙，一條走廊貫穿全層，各座備有兩部升降機；而第3座為設有28伙名為「Garden Villa」或「Sky Villa」的兩房複式連花園或天台單位，兩款各設14伙。
標準單位主打一房及兩房 共佔460伙
單位戶型分布方面，開放式佔58伙，實用面積210方呎；一房提供232伙最多，實用面積258至283方呎；兩房佔228伙，實用面積447至470方呎；三房一套連儲物室設112伙，實用面積707至723方呎。至於複式單位提供28伙，實用面積501至523方呎，花園面積104至115方呎，天台面積170至172方呎。
全數單位不設露台及工作平台
該盤第2A及2B座面積最細單位為2A及2B座第1至33樓K室，實用面積210方呎，開放式間隔，入屋設有玄關位置，開放式廚房設計。面積最大單位為第2B座1至9樓A室，實用面積723方呎，三房間隔，獨立廚房設計，三間睡房與客飯廳為同一坐向。值得一提，今期全數單位不設露台及工作平台。
複式單位方面，全數採開放式廚房設計，連花園單位大門位置設於花園，其中B1至B8單位住戶需要行數級樓梯才能入屋，廳區及睡眠區分別設於上、下兩層。
單位可享3類景觀
據發展商介紹指，今期單位景觀大致分為3類，包括維港海景、內園泳池景及城市景。當中兩房及三房位列前排，料高層單位大部分可享海景，而開放式及一房以內園景及城市景為主。