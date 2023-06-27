新盤樓書｜港島南岸海盈山第4A期面積351至1847方呎 標準戶主攻兩房

位於黃竹坑香葉道11號、由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第4期「海盈山」分兩期發展，其中第4A期已上載售樓說明書，提供432伙，預計入伙日期為2025年3月15日。

兩房佔標準戶逾六成

據樓書顯示，第4A期由第2座一幢住宅大樓組成，細分為2A及2B兩個分翼，提供432伙。單位實用面積介乎351至1,847方呎，間隔涵蓋一房至四房，當中416伙標準戶涉及一房至三房，一房提供48伙或約12%，實用面積由389至403方呎；兩房佔272伙或約65%，實用面積由486至680方呎，戶型包括兩房開放式廚房、兩房梗廚、兩房連士多房及兩房一套連士多房；三房涉96伙或約23%，實用面積由658至915方呎，戶型包括三房一套開放式廚房及三房一套加工作間連洗手間。此外，項目5樓及43樓提供連花園或天台特色單位，合共16伙，實用面積351至1,847方呎。