新盤樓書｜港島南岸海盈山第4A期面積351至1847方呎 標準戶主攻兩房

位於黃竹坑香葉道11號、由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第4期「海盈山」分兩期發展，其中第4A期已上載售樓說明書，提供432伙，預計入伙日期為2025年3月15日。
兩房佔標準戶逾六成
據樓書顯示，第4A期由第2座一幢住宅大樓組成，細分為2A及2B兩個分翼，提供432伙。單位實用面積介乎351至1,847方呎，間隔涵蓋一房至四房，當中416伙標準戶涉及一房至三房，一房提供48伙或約12%，實用面積由389至403方呎；兩房佔272伙或約65%，實用面積由486至680方呎，戶型包括兩房開放式廚房、兩房梗廚、兩房連士多房及兩房一套連士多房；三房涉96伙或約23%，實用面積由658至915方呎，戶型包括三房一套開放式廚房及三房一套加工作間連洗手間。此外，項目5樓及43樓提供連花園或天台特色單位，合共16伙，實用面積351至1,847方呎。
全盤面積最細單位為第2B座5樓G室，實用面積351方呎，一房間隔，連119方呎花園。標準單位面積最細為第2B座各標準樓層G室，實用面積389方呎，一房間隔。至於面積最大為第2B座43樓A室，實用面積1,847方呎，四房間隔，另設531方呎平台、1,452方呎天台及83方呎梯屋。
項目設有138個車位，以今期432伙計算，車位與住戶比例為1比3。
海盈山整個項目分為第4A期及第4B期，提供800伙，由兩座住宅大樓組成，兩座均設34層住宅樓層。第4A期的標準單位樓層的層與層之間高度約3.15米，而部分單位及特色單位更達約3.4米，空間感十足；第4A期預計關鍵日期為2025年3月15日。