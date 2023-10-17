新盤樓書｜澄天提供110伙 面積245至881呎 設一房至三房

港島南區迎來全新盤登場，英皇國際(163)旗下香港仔舊大街80號住宅項目「澄天」(SOUTHSKY)已上載售樓說明書，單位實用面積介乎245至881方呎，戶型涵蓋一房至三房。項目屬999年地契，預計入伙日期為2025年3月31日，樓花期長約17個月。

據樓書顯示，「澄天」屬單幢式住宅大樓，樓高23層，地下及1樓設有商舖，2樓及3樓為健身室及空中花園及園景區。住宅樓層由5樓起，5至25樓每層設有6伙，備兩部升降機，頂層26樓僅設2伙。

單位戶型分布方面，一房提供57伙，實用面積286至325方呎；兩房提供44伙，實用面積400方呎；另提供9伙一房至三房特色戶，實用面積245至881方呎。