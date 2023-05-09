新盤樓書｜瑜一．天海涉477伙 面積311至1615方呎 主打兩房及三房

華懋集團與港鐵(066)合作發展的何文田瑜一第IA期「瑜一．天海」(IN ONE ABOVE)正式上載售樓說明書，屬整個發展項目壓軸一期，提供447伙，戶型涵蓋一至四房，單位實用面積介乎311至1,615方呎。

據樓書顯示，今期由2座住宅大樓組成，細分為1A和1B、2A和2B兩個分翼。戶型主打兩房共192伙，佔全盤約43%，實用面積介乎425至597方呎；其次為三房共172伙，佔全盤約38%，實用面積介乎889至1,145方呎；一房提供75伙或17%，實用面積介乎311至364方呎；四房僅涉8伙或約2%，實用面積介乎1,515至1,615方呎。

「瑜一．天海」設有共4款特色單位，涉及38伙，包括14伙頂層特色單位、4伙天際特色單位、18伙平台特色單位，以及2伙池景特色單位。