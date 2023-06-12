新盤樓書｜筲箕灣傲華面積190至737方呎 標準戶主攻一房

港島區爆發單幢新盤搶客戰，莊士中國(298)鴨脷洲弦岸上周公布售樓說明書及開放示範位後，由協成行發展、筲箕灣新盤傲華今日(12日)亦上載樓書，協成行發展總經理方添輝表示，隨着項目上載樓書，意味銷售部署進直路，短期內將對外開放設於鰂魚涌英皇道1001號的展覽廳及示範單位。

協成行發展物業銷售主管張詩敏稱，項目展覽廳內設3個示範單位，屬計劃主力推出的一房及兩房戶型。項目位置相當靠近港鐵筲箕灣站，非常適合於兩大核心商業區的上班族及年青家庭。

傲華位於筲箕灣東大街121號，提供156伙，單位實用面積介乎190至737方呎。其中開放式涉54伙、一房佔72伙、兩房設18伙，而連平台或天台的特色戶提供12伙。