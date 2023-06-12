新盤樓書｜筲箕灣傲華面積190至737方呎 標準戶主攻一房

港島區爆發單幢新盤搶客戰，莊士中國(298)鴨脷洲弦岸上周公布售樓說明書及開放示範位後，由協成行發展、筲箕灣新盤傲華今日(12日)亦上載樓書，協成行發展總經理方添輝表示，隨着項目上載樓書，意味銷售部署進直路，短期內將對外開放設於鰂魚涌英皇道1001號的展覽廳及示範單位。
協成行發展物業銷售主管張詩敏稱，項目展覽廳內設3個示範單位，屬計劃主力推出的一房及兩房戶型。項目位置相當靠近港鐵筲箕灣站，非常適合於兩大核心商業區的上班族及年青家庭。
傲華位於筲箕灣東大街121號，提供156伙，單位實用面積介乎190至737方呎。其中開放式涉54伙、一房佔72伙、兩房設18伙，而連平台或天台的特色戶提供12伙。
據樓書顯示，傲華樓高23層，設有2部升降機，除26樓一層設4伙外，其餘樓層設8伙。3樓為連平台特色單位，平台面積介乎43至622方呎；26樓則為連天台特色單位，天台面積介乎384至564方呎。
全盤面積最細為3樓B室，實用面積190方呎，另連75方呎平台，開放式間隔，值得留意單位平台分為兩邊，其中一邊為三角形；而面積最大為26樓C室，實用面積737方呎，另連564方呎平台及54方呎梯屋，三房間隔，單位內設樓梯直達天台。
傲華的地下及1樓為商店樓面，2樓為住客會所。項目不設車位，另不會設有煤氣供應管道，意味住戶不能明火煮食。