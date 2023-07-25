新盤樓書｜紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH提供278伙 面積191至749呎

位於紅磡寶其利街18號、由恒基地產(012)發展的BAKER CIRCLE ONE第3期「BAKER CIRCLE．GREENWICH」已上載售樓說明書，提供278伙，單位實用面積介乎191至749方呎。今期不設住客車位，預計關鍵日期為2025年3月31日。

據樓書顯示，項目為1座住宅大樓，提供3部升降機。5樓至26樓設有13伙，5樓為連平台特色單位樓層；27樓及28樓則設有11伙，而29樓設9伙，部分附連天台。

全盤面積最細為5樓D室，實用面積191方呎，連31方呎平台，開放式間隔，單位採長形設計，入屋左邊為浴室，開放式廚房置於客飯廳中間位置，住戶擺放家具需花點心思。標準單位面積最細為6至28樓D室，實用面積212方呎，開放式間隔。至於面積最大為29樓A室，實用面積749方呎，連51方呎平台、704方呎天台及51方呎前庭，屬四房一套連儲物室間隔，單位內置樓梯前往天台，與其他連天台特色單位須使用公家樓梯前往不同。