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2023-07-25 19:45:28

新盤樓書｜紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH提供278伙 面積191至749呎

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新盤樓書｜紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH提供278伙 面積191至749呎

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位於紅磡寶其利街18號、由恒基地產(012)發展的BAKER CIRCLE ONE3期「BAKER CIRCLEGREENWICH」已上載售樓說明書，提供278伙，單位實用面積介乎191749方呎。今期不設住客車位，預計關鍵日期為2025331日。

據樓書顯示，項目為1座住宅大樓，提供3部升降機。5樓至26樓設有13伙，5樓為連平台特色單位樓層；27樓及28樓則設有11伙，而29樓設9伙，部分附連天台。

全盤面積最細為5D室，實用面積191方呎，連31方呎平台，開放式間隔，單位採長形設計，入屋左邊為浴室，開放式廚房置於客飯廳中間位置，住戶擺放家具需花點心思。標準單位面積最細為628D室，實用面積212方呎，開放式間隔。至於面積最大為29A室，實用面積749方呎，連51方呎平台、704方呎天台及51方呎前庭，屬四房一套連儲物室間隔，單位內置樓梯前往天台，與其他連天台特色單位須使用公家樓梯前往不同。

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單位間隔方面，開放式提供60伙，實用面積介乎212222方呎；一房單位設最多，達154伙，實用面積256315方呎；兩房單位佔41伙，實用面積345492方呎；三房單位僅設3伙，實用面積485492方呎；特色戶提供20伙，實用面積191749方呎。

即睇紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH最新資訊 (House730)

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