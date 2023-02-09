新盤樓書｜藍田KOKO ROSSO天際特色戶最大988方呎

據樓書顯示，項目由2幢住宅大樓組成，分別為第6座及第7座。第6座標準樓層採1層10伙設計；而第7座標準樓層採1層9伙設計。單位實用面積介乎268至988方呎，戶型涵蓋一房至三房戶型；另提供低層連平台特色戶、頂層連天台特色戶，以及2個天際特色戶。

全盤面積最細單位為6座2樓J室，實用面積268方呎，另連119方呎平台，一房間隔。至於面積最大單位為7座25樓C室，屬天際特色單位，實用面積988方呎，另連857方呎天台，採三房一套房加工作間連廁設計。天際特色單位設有內置樓梯前往天台，與一般連天台特色單位須使用公家樓梯前往不同。

值得一提，項目僅提供2伙天際特色單位，另一伙為第7座25樓A室，實用面積958方呎，連763方呎天台，同屬三房一套房加工作間連廁設計。

KOKO ROSSO標準單位戶型涵蓋一房及兩房，當中55伙為一房連開放式廚房單位，實用面積介乎300至310方呎；兩房開放式廚房單位佔191伙，實用面積介乎424至468方呎；111伙為兩房連獨立廚房單位，實用面積介乎467至497方呎；另設32伙連平台或天台特色戶，實用面積介乎268至497方呎；天際特色單位佔2伙，實用面積介乎958至988方呎；有1伙連裝修特色單位，實用面積468方呎。項目預計關鍵日期為2024年6月30日，樓花期長約17個月。