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地產
2023-03-16 22:29:08

新盤樓書｜KOKO MARE面積310至1078方呎 標準戶兩房佔近80%

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新盤樓書｜KOKO MARE面積310至1078方呎 標準戶兩房佔近80%

新盤樓書｜KOKO MARE面積310至1078方呎 標準戶兩房佔近80%

位於藍田高嶺道3號、會德豐地產KOKO HILLS3BKOKO MARE今天(16)上載售樓說明書，由第8座及第9座組成，樓高同為22層，提供444伙。第8座標準樓層設11伙，第9座標準樓層設10伙，每層備有3部升降機。

該盤單位戶型涵蓋一房至三房，當中標準戶僅提供一房及兩房間隔，一房開放式廚房提供60伙，實用面積介乎310334方呎；兩房涉350伙，佔全盤約79%，細分為開放式廚房及獨立廚房，實用面積介乎416529方呎。至於餘下34伙為連平台、天台或花園特色戶，當中包括3伙三房間隔的特色戶，實用面積介乎7241,078方呎。

全盤面積最細為第9326樓的F室，實用面積310方呎，一房間隔。面積最大為第926G室，為天際平台特色戶，三房間隔，實用面積1,078方呎，連171方呎平台及740方呎天台。

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單位布局方面，第8AD單位，以及第9ADK單位，全部都為兩房（梗廚）及兩房（開放式廚房）單位，中高層可飽覽維港景觀，低層單位可享內園景及50米泳池雙重景觀。

至於向東南單位：有9柱單位向東南，即8HL單位，以及9EJ單位，佔單位總數近半，可飽覽維港鯉魚門段及油塘灣景觀，即使是低層單位都能欣賞海景，當中更包括2個一房單位。另外，向北單位即8EFG單位，享翠綠山景，中高層能望見曬草灣游樂場景觀。

KOKO MARE預計關鍵日期為2024630日，樓花期長約15個月。

即睇藍田新盤KOKO MARE最新資訊 (House730)

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