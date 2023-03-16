新盤樓書｜KOKO MARE面積310至1078方呎 標準戶兩房佔近80%

位於藍田高嶺道3號、會德豐地產KOKO HILLS第3B期KOKO MARE今天(16日)上載售樓說明書，由第8座及第9座組成，樓高同為22層，提供444伙。第8座標準樓層設11伙，第9座標準樓層設10伙，每層備有3部升降機。

該盤單位戶型涵蓋一房至三房，當中標準戶僅提供一房及兩房間隔，一房開放式廚房提供60伙，實用面積介乎310至334方呎；兩房涉350伙，佔全盤約79%，細分為開放式廚房及獨立廚房，實用面積介乎416至529方呎。至於餘下34伙為連平台、天台或花園特色戶，當中包括3伙三房間隔的特色戶，實用面積介乎724至1,078方呎。

全盤面積最細為第9座3至26樓的F室，實用面積310方呎，一房間隔。面積最大為第9座26樓G室，為天際平台特色戶，三房間隔，實用面積1,078方呎，連171方呎平台及740方呎天台。