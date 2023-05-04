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地產
2023-05-04 20:44:44

新盤樓書｜University Hill第2B期提供688伙 面積218至936方呎

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新盤樓書｜University Hill第2B期提供688伙 面積218至936方呎

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美國聯儲局一如預期再度加息0.25厘，本港主要大型銀行亦宣布上調最優惠利率(P)，不過未有窒礙發展商推盤步伐。新鴻基地產(016)大埔白石角優景里發展項目University Hill2A期今日(4)展開次輪銷售，即日沽清以價單形式發售的191，隨即上載University Hill2B期售樓說明書，市場預計短期內開價。

University Hill2A期自上周六(429)開售，迄今僅5日內已售出348伙，佔該期單位總數607伙約57%

據樓書顯示，University Hill2B期由5座住宅大樓組成，分別為優景閣第12356座，合共提供688伙，單位實用面積介乎218936方呎，間隔涵蓋開放式至三房，600伙標準分層單位共設有10種戶型；另提供88伙連花園或天台的特色單位。

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全盤面積最細單位為優景閣第235座的A6室，實用面積218方呎，開放式間隔。至於全盤面積最大單位為優景閣第23座的16A1，以及優景閣第56座的15A1，實用面積936方呎，三房一套連書房間隔，另連539543方呎天台。

56座設有安老院舍

至於今期住宅部分內設有安老院舍，位於優景閣第5座及優景閣第6座之地庫1層、地下、1樓及2樓。

即睇白石角新盤University Hill第2B期最新資訊 (House730)

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