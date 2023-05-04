新盤樓書｜University Hill第2B期提供688伙 面積218至936方呎

美國聯儲局一如預期再度加息0.25厘，本港主要大型銀行亦宣布上調最優惠利率(P)，不過未有窒礙發展商推盤步伐。新鴻基地產(016)大埔白石角優景里發展項目University Hill第2A期今日(4日)展開次輪銷售，即日沽清以價單形式發售的191伙，隨即上載University Hill第2B期售樓說明書，市場預計短期內開價。

University Hill第2A期自上周六(4月29日)開售，迄今僅5日內已售出348伙，佔該期單位總數607伙約57%。

據樓書顯示，University Hill第2B期由5座住宅大樓組成，分別為優景閣第1、2、3、5及6座，合共提供688伙，單位實用面積介乎218至936方呎，間隔涵蓋開放式至三房，600伙標準分層單位共設有10種戶型；另提供88伙連花園或天台的特色單位。