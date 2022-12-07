新盤消息｜上月432伙批預售 縮九成

嘉里建設、信和置業、太古地產及港鐵合作發展的黃竹坑站港島南岸第4A期，上月獲批預售。(資料圖片)

一手氣氛遇冷，新盤獲批預售單位數目亦急降至9個月低位。地政總署昨公布，11月僅得1個項目獲批預售樓花同意書，涉432伙，較10月份的3,828伙，按月大減3,396伙或近九成，見今年2月以來新低。截至11月底，待批預售單位數目按月增加2,495伙，達20,579伙，重上2萬伙較高水平。

上月獲批預售項目為嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第4A期，提供432伙，預計入伙日期為2025年3月，樓花期長約28個月。項目第4B期早前已申請預售，涉及368伙。

不過發展商積極為明年部署，上月共有5個項目新申請預售，涉及2,919伙，較10月的1,027伙，按月大增1,892伙或1.8倍。當中4個屬鐵路項目，規模最大為新鴻基地產(016)與港鐵合作的天水圍天榮站上蓋項目第1期，提供1,393伙。

華懋集團與港鐵合作的何文田站瑜一第1C期，提供214伙，預計關鍵日期為2025年5月初。長江實業集團(1113)與港鐵合作的黃竹坑港島南岸第3B期及3C期亦於上月申請預售，分別涉642及558伙，預計關鍵日期分別為2025年10月底及2025年12月底。至於麗新發展(488)元朗大旗嶺項目，提供112伙，預計關鍵日期為2024年12月底。

Grand YOHO第2期加推83伙

已屆現樓的新地元朗Grand YOHO第2期突加推，涉83伙，實用面積介乎502至724方呎，扣除最高20%折扣優惠後，單位折實價867.2萬至1,533.52萬元，折實呎價16,550至21,918元。入場單位為8座7樓E室，實用面積524方呎，兩房間隔，折實價867.2萬元，呎價16,550元。