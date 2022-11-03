新盤消息｜凱玥最細三房 向南望海

一手市場轉旺，最新輪到港島區豪宅全新盤登場。龍光集團(3380)及合景泰富(1813)合作的鴨脷洲利南道66號項目昨日命名「凱玥」(The Corniche)，提供295伙。項目已取得滿意紙，將以現樓形式應市，料短期內上載售樓說明書。

龍光銷售及市場總監高藹華表示，凱玥設6座住宅大樓，標準分層戶實用面積約1,393至3,635方呎，戶型涵蓋三房雙套至四房四套；另設頂層複式、大平層，以及平台花園等特色戶型。合景泰富市場及營銷總監楊麗汶稱，項目戶戶向南，可享開揚海景，亦為同區近10年來稀有供應。

鴨脷洲地王 每方呎售價料逾3萬

翻查資料，凱玥地皮由龍光集團及合景泰富於2017年2月底以約168.6億元投得，曾為本港歷來最貴地王，每方呎樓面地價達22,118元。當時市場估計落成後單位每方呎售價約3.2萬元，特色戶及洋房每方呎售價逾4.5萬元。

