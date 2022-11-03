新盤消息｜凱玥最細三房 向南望海

一手市場轉旺，最新輪到港島區豪宅全新盤登場。龍光集團(3380)及合景泰富(1813)合作的鴨脷洲利南道66號項目昨日命名「凱玥」(The Corniche)，提供295伙。項目已取得滿意紙，將以現樓形式應市，料短期內上載售樓說明書。
龍光銷售及市場總監高藹華表示，凱玥設6座住宅大樓，標準分層戶實用面積約1,393至3,635方呎，戶型涵蓋三房雙套至四房四套；另設頂層複式、大平層，以及平台花園等特色戶型。合景泰富市場及營銷總監楊麗汶稱，項目戶戶向南，可享開揚海景，亦為同區近10年來稀有供應。
鴨脷洲地王 每方呎售價料逾3萬
翻查資料，凱玥地皮由龍光集團及合景泰富於2017年2月底以約168.6億元投得，曾為本港歷來最貴地王，每方呎樓面地價達22,118元。當時市場估計落成後單位每方呎售價約3.2萬元，特色戶及洋房每方呎售價逾4.5萬元。
澐璟周五起開放展銷廳及示位
另外，由華潤置地(海外)與保利置業(119)合作發展的啟德澐璟，昨首度展示三房經改動及無改動示範單位，以第5座28樓A室為設計藍本，實用面積903方呎。華潤置地(海外)副董事總經理韋少凡稱，項目提供174伙三房單位，實用面積781至1,525方呎，單位大廳均面向維多利亞海港，部分單位更兼享泳池景觀。
保利置業(香港)銷售及市務部總監朱美儀指，將開放四房示範單位予VIP優先預約參觀，並於周五開放展銷廳及三房示範單位予公眾參觀。
PARK YOHO Bologna提價加推
新界區新盤繼續推貨應市，於周二完成次輪銷售的新鴻基地產(016)元朗PARK YOHO第3期PARK YOHO Bologna，昨日加推4號價單，共20伙。新地副董事總經理雷霆表示，扣除最高15.5%折扣優惠後，折實價399.85萬至934.57萬元，折實呎價13,227至15,152元，折實平均呎價13,910元，與3號價單的13,750元相比，高約1%。
新地代理總經理陳漢麟稱，今批包括9伙開放式及11伙三房，實用面積279至674方呎。同時落實本周日(6日)開售12伙，入場單位為8B座2樓D室，實用面積279方呎，開放式間隔，折實價399.85萬元，呎價約14,332元。