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地產
2022-08-30 04:29:07
日報

新盤消息｜折實642萬入場 芳菲增優惠 變相減價

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何文田 芳菲

何文田芳菲已屆現樓，昨更新1號價單。 (李睿哲攝)

樓市焦點持續集中一手市場，發展商積極推售現樓餘貨吸客。協成行何文田芳菲已屆現樓，昨更新1號價單，推出3種付款優惠，價單定價不變，120天現金優惠付款計劃最高折扣由10%增至15%，意味變相減價，折實價642萬元起。

芳菲提供71伙，早於去年7月以樓花推出，當時首批30伙折實平均呎價約2.6萬元，至今暫售4伙。

協成行發展物業銷售主管張詩敏稱，項目已獲批滿意紙，將以現樓推售，因應市況而新推付款優惠，除上述120天即供，另有換樓易900付款計劃及Madera輕鬆一按付款計劃，買家最高可獲樓價15%折扣。

該盤新價單涉26伙，實用面積286至465方呎，涵蓋7伙一房及19伙兩房，折實價642萬至1,279萬元，折實呎價22,457至27,520元。若買家同時買2伙或以上單位，或其家人同時買1伙，可額外多1%折扣，即大手客可享最高16%折扣。她指，芳菲短期內公布銷售安排，料最快本周末開售，特色戶傾向招標發售，集團考慮保留部分單位收租。

張詩敏指，芳菲設現樓示範單位，即日起公眾可預約參觀。當中28樓C室一房為連裝修示範單位，面積414方呎，望市區樓景為主。另開放27樓全層作示範單位，標準樓層採兩梯3伙設計。

芳菲 芳菲 芳菲

泓碧首度開放16號獨立屋

由碧桂園(2007)、宏安地產(1243)合作發展的馬鞍山泓碧已屆現樓，該盤提供13座臨海獨立屋大宅，昨首度開放16號獨立屋。碧桂園香港地產營銷管理部總經理林曉箐表示，該獨立屋實用面積3,593方呎，連1,452方呎花園，屬四房四套連工人套房間隔，以及3個車位。

泓碧 泓碧 泓碧
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