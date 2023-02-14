新盤消息｜星凱．堤岸本月半數買家新移民

今年為止尚未有全新盤應市，靠新盤餘貨撐起一手市場。中洲置業旗下火炭大型新盤星凱．堤岸已屆現樓，2月錄10宗成交，套現逾1.6億元，一半買家屬新香港人。發展商昨日宣布，受疫情影響需要延期交樓，原定預計關鍵日期將為下月31日，最新延期3個月，至6月30日，已發信通知業主。
星凱．堤岸提供1,335伙，中洲置業營銷策劃總監楊聰永稱，迄今累售879伙，佔可發售伙數約七成，套現近90億元。本月錄得的10宗成交，成交價介乎712萬至4,816萬元。他續稱，會保留部分單位作收租用途，意向呎租約55元至60元。
發展商新開放兩個三房交樓標準現樓示範單位供準買家預約參觀，分別為2座37樓F室，實用面積774方呎；以及3座47樓C室，實用面積945方呎。另待項目取得滿意紙後，亦會全面開放會所以供參觀。
雨後擬月內上樓書 首批料涉最少67伙
一眾全新盤部署出擊，星星地產元朗雨後擬月內上載售樓說明書，主席及首席執行官陳文輝透露，項目有望短期內獲批預售樓花同意書，最快3月初公布首張價單，首批料涉最少67伙，定價會反映項目自身優勢，強調以合理價推售。銷售及推廣董事總經理廖漢威說，項目戶型涵蓋開放式至三房，標準戶實用面積約270至710方呎，特色戶實用面積約260至900方呎。項目會所「Club ATR」連同戶外空間面積共約3.7萬方呎，提供約20項設施。
同屬新界區的新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2B期，代理總經理陳漢麟指，項目籌備工作已進入最後階段，本周內會上載樓書及開放示範單位，同時有機會開價。他透露，今期銷售將優化付款方法，會考慮向第1期的向隅客提供優惠。