新盤消息｜星凱．堤岸本月半數買家新移民

今年為止尚未有全新盤應市，靠新盤餘貨撐起一手市場。中洲置業旗下火炭大型新盤星凱．堤岸已屆現樓，2月錄10宗成交，套現逾1.6億元，一半買家屬新香港人。發展商昨日宣布，受疫情影響需要延期交樓，原定預計關鍵日期將為下月31日，最新延期3個月，至6月30日，已發信通知業主。

星凱．堤岸提供1,335伙，中洲置業營銷策劃總監楊聰永稱，迄今累售879伙，佔可發售伙數約七成，套現近90億元。本月錄得的10宗成交，成交價介乎712萬至4,816萬元。他續稱，會保留部分單位作收租用途，意向呎租約55元至60元。

發展商新開放兩個三房交樓標準現樓示範單位供準買家預約參觀，分別為2座37樓F室，實用面積774方呎；以及3座47樓C室，實用面積945方呎。另待項目取得滿意紙後，亦會全面開放會所以供參觀。