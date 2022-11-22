新盤消息｜油塘朗譽首推最少127伙

市區新盤起動！由保利置業(119)與尚嘉控股合作發展的油塘朗譽昨日上載售樓說明書，保利置業(香港)銷售及市務部總監朱美儀表示，最快周內公布首張價單，涉及不少於127伙，定價會參考九龍東、將軍澳新盤及鐵路沿線項目造價。

據樓書顯示，朗譽由2座住宅大樓組成，提供634伙。標準樓層每層9至11伙，設3部升降機。標準單位戶型涵蓋開放式至三房，實用面積246至730方呎，包括63伙開放式、285伙一房、252伙兩房，以及31伙三房；另設3伙特色單位，實用面積714至1,601方呎。

全盤面積最細屬第2座標準樓層F室，實用面積246方呎，開放式間隔；面積最大為第2座41樓A室，實用面積1,601方呎，另連429方呎平台，五房間隔。項目提供40個住宅停車位，住客會所總面積為9,763方呎；預計入伙日期2025年3月31日，樓花期長約28個月。