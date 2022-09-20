新盤消息｜ONE INNOVALE-Bellevue 提價加推 折實410萬入場

新界一手項目積極出擊，恒基地產(012)粉嶺北ONE INNOVALE第2期ONE INNOVALE-Bellevue昨加推3號價單，共50伙，維持最高7%折扣優惠，折實售價由410.13萬元起。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，截至昨晚6時半，暫錄約1,800票，以迄今推出3張價單共193伙計，超額認購逾8.3倍。

該盤新加推的50伙折實平均呎價14,783元，較2號價單的14,613元高1.2%；與上周五(16日)推出的首張價單折實平均呎價14,398元相比，則提價約2.7%。至於3張價單共193伙，折實平均呎價為14,565元。

林達民指，今批單位實用面積介乎228至446方呎，折實價約410.13萬至693.22萬元，折實呎價約13,458至17,996元。最低售價為C座10樓17室一房，面積288方呎，折實價410.13萬元，呎價14,241元。

滙豐香港區財富管理及個人銀行按揭業務主管徐凱廉稱，該行為項目買家提供首年定息按揭計劃，利率固定為2.75厘，期後按揭利率將以特定的浮息計算，買家可自行選擇採用以最優惠利率(P為5厘)或HIBOR的浮息按揭計劃。另有提供綠色按揭予買家，成功申請可享高達6,888元額外現金獎賞外，亦有機會參加抽獎贏Tesla Model Y電動車一部。

Wetland Seasons Bay第3期周四首賣80伙

另一新盤新鴻基地產(016)天水圍Wetland Seasons Bay第3期，至今已推出2張價單共142伙，發展商抽出80伙於本周四(22日)首輪推售。新地代理總經理胡致遠透露，截至昨日累收逾900票，超額逾10倍，明日中午截票，同日晚上抽籤。

該盤今批80伙戶型涵蓋一房至三房，扣除最高13.5%折扣優惠後，折實價496.8萬至884.5萬元，折實呎價13,008至17,081元。最低售價為6A座2樓B7室一房，面積356方呎，折實價496.8萬元，呎價13,955元。對於美國聯儲局將於項目首輪推售當日公布議息結果，胡致遠說，現時息口有上調趨勢，惟買樓屬長遠投資，短時間的息口波動無阻市民置業意欲，相信有實際住屋需求的買家已考慮加息因素，加上項目提供定息的二按付款計劃以供選擇。

維港1號增建築期付款折扣至最高5%

另一邊廂市區新盤增優惠吸客，中國海外(688)啟德PARK PENINSULA的維港1號昨更新價單，取消原有的120天即供付款計劃、120天備用二按貸款付款計劃等共4款付款計劃；並同時將建築期付款計劃及建築期備用二按貸款付款計劃所提供的折扣率，由原有的樓價3%及2%，分別增至5%及4%。