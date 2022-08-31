新盤消息｜Wetland Seasons Bay 3期 最快下月現樓推 預告加價

發展商搶攻9月新盤市場，新鴻基地產(016)天水圍Wetland Seasons Bay第3期已取得入伙紙，提供384伙。新地副董事總經理雷霆表示，計劃短期內上載售樓說明書及開放現樓示範單位，最快9月中以現樓形式推出，坦言「集團新盤停不了，繼續月月有樓賣」。今期單位定價會參考項目對上的第1及2期，由於景觀及位置等均較佳，預告價格會有較大升幅。
雷霆指，Wetland Seasons Bay屬去年熱賣紅盤，兩期累售1,443伙，套現逾100億元。資料顯示，項目對上兩期最後一張價單折實平均呎價均逾1.5萬元，如1期去年9月加推的7號價單為15,975元；2期去年11月加推的3號價單為15,018元。
標準戶270方呎起 兩房佔全盤65%
新地代理總經理胡致遠稱，第3期由2座9層高的低密度住宅大樓、2幢6層高的別墅及6幢洋房組成，當中約80%屬標準分層單位，實用面積約270至約800方呎，間隔由開放式至四房，涵蓋10種戶型，當中兩房佔全盤約65%。今期單位可享單邊景觀，且鄰近屋苑行人出入口，以及巴士站及輕鐵濕地公園站，交通最便利。
Larchwood周五賣83伙 暫超購4倍
宏安地產(1243)大角咀Larchwood日前加推3號價單，涉20伙，以120天現金付款辦法最高15%折扣優惠計，折實價460.02萬至652.46萬元，呎價22,550至24,437元。同時將於周五首輪發售83伙，成為9月首個開賣全新盤。
Larchwood自上周三公布首張價單後，一周內先後推出3張價單，共90伙，惟首輪銷售未有盡推所有單位。執行董事程德韻稱，項目暫收約450票，超購認購約4.4倍，將於今晚7時截票。
芳菲周六售11伙 折實最平688萬
協成行何文田現樓新盤芳菲昨落實周六開賣11伙，包括4伙一房及7伙兩房，實用積286至465方呎，扣除最高15%折扣後，折實價688.59萬至1,218.73萬元，呎價22,842至26,540元。入場單位為6樓B室一房，面積286方呎，折實價688.59萬元，呎價24,076元。