新盤消息｜Wetland Seasons Bay 3期 最快下月現樓推 預告加價

Wetland Seasons Bay 3期已取得入伙紙。(資料圖片)

發展商搶攻9月新盤市場，新鴻基地產(016)天水圍Wetland Seasons Bay第3期已取得入伙紙，提供384伙。新地副董事總經理雷霆表示，計劃短期內上載售樓說明書及開放現樓示範單位，最快9月中以現樓形式推出，坦言「集團新盤停不了，繼續月月有樓賣」。今期單位定價會參考項目對上的第1及2期，由於景觀及位置等均較佳，預告價格會有較大升幅。 雷霆指，Wetland Seasons Bay屬去年熱賣紅盤，兩期累售1,443伙，套現逾100億元。資料顯示，項目對上兩期最後一張價單折實平均呎價均逾1.5萬元，如1期去年9月加推的7號價單為15,975元；2期去年11月加推的3號價單為15,018元。

雷霆(左)指，Wetland Seasons Bay第3期短期內上載售樓說明書及開放現樓示範單位；右為胡致遠。(林俊源攝)