新盤混戰｜飛揚巨型會所罕見 必嘉坊．曦匯最細180方呎

6月新盤混戰一觸即發，本地龍頭發展商各有項目出擊。其中恒基地產(012)紅磡必嘉坊第一期必嘉坊．曦匯於今日(10日)公布首張價單，涉最少65伙；由長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展的屯門青山公路飛揚第一期，亦擬日內上載售樓說明書。
今日開價涉65伙
恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，必嘉坊．曦匯提供324伙，主打一房戶，佔194伙。他透露，項目首批料推最少65伙，定價會參考九龍區新盤，如恒地啟德THE HENLEY系列及港鐵上蓋物業近期成交價。發展商昨宣布與剛在本年度巴塞爾藝術展(Art Basel)展出「九龍皇帝」曾灶財墨寶的香港本地著名畫廊Lucie Chang Fine Arts合作，將於美麗華廣場一期5樓的必嘉坊展銷中心合作舉辦藝術走廊。
必嘉坊．曦匯樓花期長約21個月，昨日(9日)上載樓書，單位面積由180至569方呎，5樓至28樓每層共有15伙，共用3部電梯。最細面積為5樓C、D及E室，開放式間隔，實用面積180方呎，連33方呎平台；最大面積為29樓B室頂層戶，實用面積569方呎，連106方呎平台及249方呎天台，三房套間隔。
長實高級營業經理楊桂玲透露，飛揚第一期將於日內上載樓書，將提供一房至三房合共5個示範單位予客人參觀，最快下周對外開放，並公布首張價單，將不少於80伙。發展商昨日率先展示飛揚會所「Club Relaxcation」模型，面積逾12萬方呎，屬市場罕有，劃分綠化、休憩及會所設施為三大玩樂主題區，提供逾30項設施，包括佔地1.25萬方呎晴空大草坪、悠閒小植園、25米長室外游泳池、童玩世界等。
信和置業(083)、嘉華國際(173)及招商局置地(978)合作發展的將軍澳日出康城第11B期凱柏峰I亦部署月內推售，提供592伙，示範單位設於奧海城一期，屬連裝修示範單位，發展商透露正在籌備中，將於短期內開放。
Silicon Hill次輪銷售超購近15倍
另外，新地大埔白石角Silicon Hill第一期明日(11日)進行次輪銷售198伙，其中190伙以價單形式發售，包括首度推出的開放式戶；8伙則招標推售。項目昨日截收認購登記，初步收逾3,000票，以公開發售的190伙計，超額認購近15倍。