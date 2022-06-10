新盤混戰｜飛揚巨型會所罕見 必嘉坊．曦匯最細180方呎

6月新盤混戰一觸即發，本地龍頭發展商各有項目出擊。其中恒基地產(012)紅磡必嘉坊第一期必嘉坊．曦匯於今日(10日)公布首張價單，涉最少65伙；由長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展的屯門青山公路飛揚第一期，亦擬日內上載售樓說明書。

今日開價涉65伙

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，必嘉坊．曦匯提供324伙，主打一房戶，佔194伙。他透露，項目首批料推最少65伙，定價會參考九龍區新盤，如恒地啟德THE HENLEY系列及港鐵上蓋物業近期成交價。發展商昨宣布與剛在本年度巴塞爾藝術展(Art Basel)展出「九龍皇帝」曾灶財墨寶的香港本地著名畫廊Lucie Chang Fine Arts合作，將於美麗華廣場一期5樓的必嘉坊展銷中心合作舉辦藝術走廊。

必嘉坊．曦匯樓花期長約21個月，昨日(9日)上載樓書，單位面積由180至569方呎，5樓至28樓每層共有15伙，共用3部電梯。最細面積為5樓C、D及E室，開放式間隔，實用面積180方呎，連33方呎平台；最大面積為29樓B室頂層戶，實用面積569方呎，連106方呎平台及249方呎天台，三房套間隔。