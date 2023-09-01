新盤減價促銷打擊二手 CCL連跌3周共1.83% 港島樓價見28周低

二手樓價持續受壓，中原城市領先指數CCL最新報162.40點，按周跌0.2%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，是次指數反映8月12日油塘新盤「親海駅II」首輪開售當周的市況。新盤減價促銷成市場焦點，搶去部分二手客源，二手成交持續低迷，樓價繼續下調。CCL連跌3周共1.83%，指數創28周新低，重返今年2月時水平。

近7周於162點至165點水平反覆爭持

整體樓價跌勢不變，不過下跌幅度緩慢。近7周CCL於162點至165點水平反覆爭持，估計第三季樓價繼續窄幅牛皮。市場觀望氣氛仍然濃厚，期望9月美國議息及10月《施政報告》可以為第四季樓價帶來明確的方向。CCL由今年4月高位168.40點開始反覆回軟，近20周累跌3.56%。

至於中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報162.48點，按周跌0.25%。CCL(中小型單位)報161.21點，按周降0.25%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊跌3周，分別累挫2.03%及1.92%，兼同創28周新低，重返今年2月時水平。CCL(大型單位)報168.32點，與上周相同，按周沒有升跌。