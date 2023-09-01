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地產
2023-09-01 17:23:00

新盤減價促銷打擊二手 CCL連跌3周共1.83% 港島樓價見28周低

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新盤減價促銷打擊二手，CCL連跌3周共1.83%，港島樓價見28周低。(資料圖片)

二手樓價持續受壓，中原城市領先指數CCL最新報162.40點，按周跌0.2%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，是次指數反映8月12日油塘新盤「親海駅II」首輪開售當周的市況。新盤減價促銷成市場焦點，搶去部分二手客源，二手成交持續低迷，樓價繼續下調。CCL連跌3周共1.83%，指數創28周新低，重返今年2月時水平。

近7周於162點至165點水平反覆爭持。

近7周於162點至165點水平反覆爭持

整體樓價跌勢不變，不過下跌幅度緩慢。近7周CCL於162點至165點水平反覆爭持，估計第三季樓價繼續窄幅牛皮。市場觀望氣氛仍然濃厚，期望9月美國議息及10月《施政報告》可以為第四季樓價帶來明確的方向。CCL由今年4月高位168.40點開始反覆回軟，近20周累跌3.56%。

至於中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報162.48點，按周跌0.25%。CCL(中小型單位)報161.21點，按周降0.25%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊跌3周，分別累挫2.03%及1.92%，兼同創28周新低，重返今年2月時水平。CCL(大型單位)報168.32點，與上周相同，按周沒有升跌。

四區樓價三跌一升，港島4周累瀉逾5%。

四區樓價三跌一升 港島4周累瀉逾5%

四區樓價表現「三跌一升」。港島CCL_Mass報161.09點，按周跌2.4%，連跌4周共5.51%。港島指數創28周新低，重返今年2月時水平。

新界東CCL_Mass報175.34點，按周回落0.61%，指數創26周新低，重返今年2月時水平。新界西CCL_Mass報152.90點，按周跌0.27%，結束3周連升。

九龍CCL_Mass報156.83點，按周升1.64%，九龍樓價連跌3周後反彈。

2023年整體樓價升幅逐步收窄，CCL今年累升升3.59%，CCL Mass漲3.95%，CCL(中小型單位)上揚4.18%，CCL(大型單位)升1%。港島增3.33%，九龍漲4.01%，新界東上揚3.14%，新界西升5.14%。

近72%成分屋苑呎價按月下跌

138個成分屋苑中，多達99個、即近72%調整實用呎價按月下跌，以灣仔囍匯表現最差，急挫10.5%至24,433元。北角港運城下滑9.1%至18,536元，將軍澳新都城跌8.9%至14,170元。

今天(1日)公布的指數，根據今年8月21日至27日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近九成的交易是在今年8月7日至13日簽臨時買賣合約，是今年8月12日油塘新盤「親海駅II」首輪開售當周的市況。

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