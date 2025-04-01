新盤激活市場 3月整體樓宇買賣漲逾五成 利嘉閣：4月二手接力再突破｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，一手新盤大旺，連帶二手市場亦轉熱，樓市小陽春已至，料4月在二手市場接力下，整體樓宇買賣登記仍可維持強勢。根據土地註冊處數據所得，2025年3月份全港共錄6,672宗樓宇買賣登記(數字主要反映2月中旬至3月上旬的樓市實際狀況)，較2月份的4,321宗反彈54%，為連跌3個月後首度回升，創下近4個月以來高位；至於月內整體物業登記總值錄得459.75億元，按月反彈60%，創4個月最多。

從住宅物業環節觀察，上月一手私宅買賣登記量持續回升，且升勢凌厲，主要受惠期內錄得多個大型新盤熱賣後的登記，上車客的剛性需求及投資客的吸納，造就了一手市場大反彈。總結3月份一手私宅買賣登記宗數激增1.57倍，勁錄2,167宗，為近4個月來最多；月內買賣登記總值也升95%，錄得160.98億元。3月份一手私宅登記量最多的首三個新盤依次為元朗「朗天峰」(432宗)、天水圍「YOHO WEST PARKSIDE」(312宗)及北角「皇都」(277宗)。