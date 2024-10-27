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地產
2024-10-27 19:15:00

新盤熱賣 二手筍盤無貨 中原十大屋苑本周末13宗成交 按周跌1宗｜樓市數據

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中原地產十大屋苑本周末錄得13宗成交，按周跌1宗或7.1%。(資料圖片)

中原地產十大屋苑本周末錄得13宗成交，按周跌1宗或7.1%。(資料圖片)

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中原地產十大屋苑本周末錄得13宗成交，按周跌1宗或7.1%，有3個屋苑零成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，減息加上施政報告利好樓市措施帶動下，樓市氣氛轉旺，發展商紛紛把握時機推售，以貼市價推盤，銷情相當暢旺，一手市場連續兩星期周末兩天錄約400宗成交。二手方面，由於早前已消化大批二手筍盤，加上業主減價幅度始終有限，短期內難免受壓。

鰂魚涌康怡花園本周末錄1宗二手成交，上周則「捧蛋」。

鰂魚涌康怡花園本周末錄1宗二手成交，上周則「捧蛋」。

康怡花園三房17年賺457

十大屋苑中的港島區，中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑稱，鰂魚涌康怡花園本月暫錄約16宗成交，新成交為M座中層06室，實用面積628方呎，屬三房間隔，議價後以838萬元易手，實用平均呎價13,344元。原業主於2007年以381萬元買入上址，持貨17年轉手，現帳面獲利457萬元離場，期內升值120%。

九龍區方面，中原地產蔚藍灣畔第二分行經理關偉豪表示，將軍澳新都城本周末錄1宗成交，按周持平，最新成交單位為2期8座中層G室，實用面積363方呎，最新以532.8萬元易手，折合實用呎價14,678元。另外，中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸稱，近期整體交投氣氛向好，黃埔花園本周末錄得2宗買賣，屋苑最新錄9期5座中層H室成交，實用面積829方呎，採三房間隔，以970萬元沽出，折合實用呎價11,701元。

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天水圍嘉湖山莊本周末只錄1宗成交，按周大跌八成，現時最新平均實用呎價報約8,165元水平。

天水圍嘉湖山莊本周末只錄1宗成交，按周大跌八成，現時最新平均實用呎價報約8,165元水平。

嘉湖山莊周末交投 按周跌六成

至於新界區，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖指，大市氣氛持續向好，惟周末一手新盤低價搶客，二手難免受壓，其中嘉湖山莊本周末錄2宗成交，平均實用呎價約8,165元水平，較上星期錄5宗跌六成。

中原十大屋苑周六、日成交量

地區

屋苑

周六、日成交量/

按周升跌幅

平均實用呎價()/

按周升跌幅

香港

太古城

3 (+200%)

14815(+3.8%)

康怡花園

1 (上周0宗成交)

13344 (+3.5%)

海怡半島

0 (無升跌)

-

九龍

美孚新邨

2 (+100%)

9380(-)

麗港城

0 (無升跌)

-

黃埔花園

2(無升跌)

11701 (-4.3%)

新都城

1 (無升跌)

14678(+21.7%)

新界

沙田第一城

2(無升跌)

12841(+11.8%)

嘉湖山莊

2 (-60%)

8165 (-0.3%)

映灣園

0 (上周2宗成交)

-
 

合計

13(-7.1%)

-

註：綜合市場成交數據

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