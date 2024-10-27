新盤熱賣 二手筍盤無貨 中原十大屋苑本周末13宗成交 按周跌1宗｜樓市數據

中原地產十大屋苑本周末錄得13宗成交，按周跌1宗或7.1%，有3個屋苑零成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，減息加上施政報告利好樓市措施帶動下，樓市氣氛轉旺，發展商紛紛把握時機推售，以貼市價推盤，銷情相當暢旺，一手市場連續兩星期周末兩天錄約400宗成交。二手方面，由於早前已消化大批二手筍盤，加上業主減價幅度始終有限，短期內難免受壓。

康怡花園三房 17 年賺 457 萬

十大屋苑中的港島區，中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑稱，鰂魚涌康怡花園本月暫錄約16宗成交，新成交為M座中層06室，實用面積628方呎，屬三房間隔，議價後以838萬元易手，實用平均呎價13,344元。原業主於2007年以381萬元買入上址，持貨17年轉手，現帳面獲利457萬元離場，期內升值120%。

九龍區方面，中原地產蔚藍灣畔第二分行經理關偉豪表示，將軍澳新都城本周末錄1宗成交，按周持平，最新成交單位為2期8座中層G室，實用面積363方呎，最新以532.8萬元易手，折合實用呎價14,678元。另外，中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸稱，近期整體交投氣氛向好，黃埔花園本周末錄得2宗買賣，屋苑最新錄9期5座中層H室成交，實用面積829方呎，採三房間隔，以970萬元沽出，折合實用呎價11,701元。