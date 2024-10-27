新盤熱賣 二手筍盤無貨 中原十大屋苑本周末13宗成交 按周跌1宗｜樓市數據

中原地產十大屋苑本周末錄得13宗成交，按周跌1宗或7.1%，有3個屋苑零成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，減息加上施政報告利好樓市措施帶動下，樓市氣氛轉旺，發展商紛紛把握時機推售，以貼市價推盤，銷情相當暢旺，一手市場連續兩星期周末兩天錄約400宗成交。二手方面，由於早前已消化大批二手筍盤，加上業主減價幅度始終有限，短期內難免受壓。
康怡花園三房17年賺457萬
十大屋苑中的港島區，中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑稱，鰂魚涌康怡花園本月暫錄約16宗成交，新成交為M座中層06室，實用面積628方呎，屬三房間隔，議價後以838萬元易手，實用平均呎價13,344元。原業主於2007年以381萬元買入上址，持貨17年轉手，現帳面獲利457萬元離場，期內升值120%。
九龍區方面，中原地產蔚藍灣畔第二分行經理關偉豪表示，將軍澳新都城本周末錄1宗成交，按周持平，最新成交單位為2期8座中層G室，實用面積363方呎，最新以532.8萬元易手，折合實用呎價14,678元。另外，中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸稱，近期整體交投氣氛向好，黃埔花園本周末錄得2宗買賣，屋苑最新錄9期5座中層H室成交，實用面積829方呎，採三房間隔，以970萬元沽出，折合實用呎價11,701元。
嘉湖山莊周末交投 按周跌六成
至於新界區，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖指，大市氣氛持續向好，惟周末一手新盤低價搶客，二手難免受壓，其中嘉湖山莊本周末錄2宗成交，平均實用呎價約8,165元水平，較上星期錄5宗跌六成。
中原十大屋苑周六、日成交量
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地區
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屋苑
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周六、日成交量/
按周升跌幅
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平均實用呎價(元)/
按周升跌幅
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香港
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太古城
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3 (+200%)
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14815(+3.8%)
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康怡花園
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1 (上周0宗成交)
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13344 (+3.5%)
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海怡半島
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0 (無升跌)
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-
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九龍
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美孚新邨
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2 (+100%)
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9380(-)
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麗港城
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0 (無升跌)
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-
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黃埔花園
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2(無升跌)
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11701 (-4.3%)
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新都城
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1 (無升跌)
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14678(+21.7%)
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新界
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沙田第一城
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2(無升跌)
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12841(+11.8%)
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嘉湖山莊
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2 (-60%)
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8165 (-0.3%)
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映灣園
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0 (上周2宗成交)
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合計
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13(-7.1%)
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註：綜合市場成交數據