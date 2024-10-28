新盤熱賣 兩市區樓即日沽清 大手客一口氣掃9伙一房

銀行落實減息後，加上中央出手救市令港股一度急升及《施政報告》推出利好樓市措施，樓市氣氛顯著好轉。本月兩個市區新盤熱銷並即日沽清，對後市具一定指標作用。華懋集團與市區重建局合作的長沙灣「瑜悅」昨日(27日)開售全盤198伙全數沽清，早上9時起報到人潮逼爆荃灣如心廣場售樓處，商場內各層均現人龍，更延伸至商場外，場面熱鬧。華懋集團銷售總監封海倫稱，項目三房一套戶型率先於大手時段售罄，最大手客人為兩組關聯人士，斥約4,485.46萬元共購入9伙一房單位。

買家何先生斥約1,100萬元購入1伙高層三房自住，稱因公司新搬至長沙灣區，為方便上班決定入市；認為項目價錢可接受，雖稱擔心樓價下跌，但認為有內地「力撐」下，樓市可望穩定。

天璽．天第2期謀下月應市

另一焦點新盤、新鴻基地產(016)啟德「天璽．天」第1期上周六(26日)壓軸推售121伙，副董事總經理雷霆指，全數單位「一件不留」即日沽清，樓盤迄今售出842伙，佔今期906伙約93%，套現逾90億元，尚餘少量單位可供招標發售。新地代理總經理胡致遠說，項目第2期預售樓花同意書申請進度理想，料快將獲批，有望下月展開銷售部署，單位售價有上調空間。新地透露，與會德豐地產合作的何文田太子道西233號項目擬下月推售，提供75伙；另西貢十四鄉項目第1A期部署明年農曆新年後開售，提供約800伙。