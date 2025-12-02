新盤熱賣！首11個月錄1.88萬宗成交 創2013年新例後新高 兩盤銷量破千｜樓市數據

受惠於連環減息效應，今年新盤氣氛恢復熾熱。綜合市場統計，11月份一手市場共錄得約1,800宗成交，連續第10個月每月錄得逾1,000宗交投。今年首11個月累計成交增至逾1.88萬宗，不但較2024年全年的1.58萬宗高出近20%，更打破2019年錄得的1.87萬宗紀錄，創下2013年一手新例實施以來的新高。
鑑於大埔宏福苑上周發生五級大火，部分發展商延遲大型銷售活動，過去周末一手市場未有全新盤開售，成交主要來自貨尾單位，錄得約70宗成交，較上一個周末約100宗減少近三成。儘管如此，11月份整體一手成交仍錄得約1,800宗，較10月份的1,763宗微升2%，並連續10個月錄得逾千宗成交，超越2019年3至11月連續9個月的紀錄，成為新例後最長的新盤旺市周期。
上月共有4個新盤錄得逾百宗成交，以由信和置業(083)、資本策略地產(497)及港鐵(066)合作發展的油塘「柏景峰」表現最突出，錄得149宗；而由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的啟德現樓「啟德海灣」，以及會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12期「SEASONS」系列則分別錄得145宗及144宗。此外，新鴻基地產(016)旗下啟德現樓「天璽．天」第2期亦錄得141宗。
全年成交可望破2萬宗
各大發展商今年積極推盤，兩個項目更錄得逾千宗成交，成為市場焦點。其中，新地西沙「SIERRA SEA」系列自4月份開售以來累售逾1,500伙，套現超過86億元，成為今年銷量冠軍。萬科控股(香港)大埔「上然」累沽1,049伙，套現逾48億元，位列銷量第二。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，在減息帶動下，一手市場今年首11個月成交已突破1.88萬宗，不但較去年全年上升近20%，更連升3年並打破2019年紀錄。他預期，全年一手成交可望突破2萬宗，發展商亦將於明年加快去庫存步伐。