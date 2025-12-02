新盤熱賣！首11個月錄1.88萬宗成交 創2013年新例後新高 兩盤銷量破千｜樓市數據

受惠於連環減息效應，今年新盤氣氛恢復熾熱。綜合市場統計，11月份一手市場共錄得約1,800宗成交，連續第10個月每月錄得逾1,000宗交投。今年首11個月累計成交增至逾1.88萬宗，不但較2024年全年的1.58萬宗高出近20%，更打破2019年錄得的1.87萬宗紀錄，創下2013年一手新例實施以來的新高。

鑑於大埔宏福苑上周發生五級大火，部分發展商延遲大型銷售活動，過去周末一手市場未有全新盤開售，成交主要來自貨尾單位，錄得約70宗成交，較上一個周末約100宗減少近三成。儘管如此，11月份整體一手成交仍錄得約1,800宗，較10月份的1,763宗微升2%，並連續10個月錄得逾千宗成交，超越2019年3至11月連續9個月的紀錄，成為新例後最長的新盤旺市周期。