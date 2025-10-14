新盤登場｜九龍塘PARK COLLEGE提供11伙 料月內招標推售

興勝創建執行董事周嘉峯表示，項目樓高8層，包括3伙複式戶及8伙單式戶，其中5伙為特式戶，實用面積1,400至3,060方呎，間隔涵蓋三房三套及五房五套。他補充，項目已取得滿意紙，今日起開放公眾預約現樓示範單位，包括2伙連裝修示範單位。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，施政報告後，樓市交投氣氛已明顯轉好，各種利好因素相繼出現，進一步推動樓市交投氣氛。如美國正式展開減息周期，供樓成本減輕，直接吸引用家及投資者重返市場。據市場統計，今年第3季一手成交錄得約5,981宗，按季急增22%，創近6年季度新高。全年計，今年至今暫錄約1.6萬宗一手成交，創4年新高，全年有望突破2萬宗，創2019年後的6年新高。

今年施政報告將「新資本投資者入境計劃」的住宅投資門檻由5,000萬元下調至3,000萬元，相關優化措施可刺激豪宅交投向升。事實上，據中原大數據顯示，今年首9個月，全港5,000萬元以上的住宅成交有449宗，比上年同期的418宗增加7%。在政策推動兼低息環境下，投資者仍然對香港豪宅市場投下信心一票，交投活躍，增長潛力優厚。

中原地產九龍董事劉瑛琳指，自去年初樓市全面撤辣後，豪宅交投即時升溫，尤其是鍾意香港豪宅的非本地買家，紛紛加快其入市步伐。縱使今年初豪宅交投略為回軟，但第二季已重拾升軌，加上新一份施政報告放寬新資本投資者的置業門檻，令近月大額成交頻現。據中原大數據顯示，今年第3季全港錄得41宗億元成交，較第1季的22宗及第2季的36宗成交為多，創3季新高。今年首9個月，全港累積錄得99宗億元成交，九龍區佔30宗，佔比30%，反映九龍市區大額豪宅備受追捧，尤其是傳統豪宅地段的物業。