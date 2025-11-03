新盤登場｜佐敦瑧爾提供63伙 料月內推售

新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，項目定價將參考近期九龍站二手成交。區內成交均價約3萬元，部分呎價更高達4萬至5萬元。同時，平均呎租金大約為70至80元，部分可達近90元 。她續指，近日市況回暖，其中差餉物業估價署私人住宅各類單位售價指數9月報292.5點，連升5個月，而差餉物業估價署各類單位租金指數中，甲類住宅單位租金指數報219.7點，亦創5年新高。因此，對項目銷情有信心。

新世界發展(017) 發展廣東道530號項目，今日(24日)正式命名為「瑧爾」。提供63伙，涵蓋一房、兩房及特色單位，預計短期內上樓書及開放示範單位，並於月內推售。項目關鍵日期為2027年6月底，樓花期長約19個月。

新世界發展營業及市務部助理總經理楊境豪表示，項目中文名稱「瑧爾」象徵卓爾不群的風範，代表出類拔萃、超越眾人，與其獨特之建築風格不謀而合。至於英文名稱「AUSTIN」代表鄰近港鐵柯士甸站、佐敦站及高鐵香港西九龍站，可以便捷穿梭中港兩地，位處優越黃金地段，坐擁完善交通配套。

新世界發展營業及市務部高級經理劉裕新表示，項目鄰近約40 公頃西九文化區，多個大型商場總面積超過600萬方呎，項目亦鄰近西九商貿樞紐，加上高鐵站上蓋商業項目及藝術廣場大樓亦將相繼落成，連同周邊甲級商廈，估計未來合共提供逾2,000萬方呎商業總樓面面積。