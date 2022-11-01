新盤登場｜佳明土瓜灣炮仗街項目命名「明雋」提供76伙 最快月內發售

發展商推盤態度積極，佳明集團(1271)土瓜灣炮仗街住宅項目今日(1日)正式命名為「明雋」(The Grands)，提供76伙，全屬開放式及一房單位，預計最快本月底開售。

佳明集團營業及市務總監顏景鳳表示，明雋將定位為酒店式精品住宅，為社區打造優質時尚嶄新住宅體驗。標準單位實用面積介乎約228至262方呎，另有平台及天台特色單位，實用面積介乎約207至262方呎。她透露，項目最快月底上載售樓說明書，將設2個示範單位，定價會參考同區、紅磡及啟德小型單位造價，由於屬舊契項目，無須申請預售樓花同意書，有機會月底開售。

被問及會否擔心項目與近期市場多個新盤競爭，顏景鳳稱該區近兩年未有全新盤應市，加上明雋鄰近港鐵土瓜灣站，故對銷情不太擔心。她補充，項目屬短樓花期，預計明年9月可入伙。