新盤登場｜保利油塘高超道項目命名為「朗譽」 涉634伙 主打一房及兩房

《施政報告》公布後，一手市場氣氛向好，發展商加快推盤步伐。由保利置業 (119)與尚嘉控股合作發展的油塘高超道29號項目，今日(26日)正式命名為「朗譽」(CHILL RESIDENCE)，提供634伙，最快下月開售。

保利置業(香港)銷售及市務部總監朱美儀表示，朗譽於上周獲批預售樓花同意書，售樓說明書籌備至尾聲階段，期望短期內公布，將設有4個示範單位，最快下月推售，定價仍與合作夥伴商量中，會參考九龍東區樓盤、近期開售的樓盤，強調會以「市場價」推出。

單位面積 246 方呎起 樓花期長約 29 個月

朱美儀指，朗譽由兩座住宅大樓組成，提供634伙，當中631伙屬標準分層單位，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積由246至730方呎，主打一房及兩房戶型，合共佔全盤近八成半；另提供3伙頂層特色戶，實用面積由714至1,601方呎。項目提供40個住宅車位及6個住宅電單車位；預計關鍵日期為2025年3月31日，樓花期約29個月。

朗譽標準分層單位詳細戶型分布，開放式佔63伙，實用面積由246至261方呎；一房佔285伙，實用面積由305至364方呎；兩房佔252伙，實用面積由466至589方呎；三房佔31伙，實用面積730方呎。

6 分鐘步程到港鐵油塘站

關於項目的名稱由來，朱美儀稱，以「朗」字作開端，展現項目被茂密山巒和晴朗天空包圍；而英文名稱則意味項目將為住戶帶來型格、自主的都會生活。她續稱，從項目出發步行約6分鐘可達港鐵油塘站，享觀塘綫及將軍澳綫「雙綫優勢」。

近期市區新盤銷情一般，被問及為何選擇此時推出朗譽，朱美儀認為其他發展商會按照自己步伐推盤應市，留意到「剛需盤」仍受市場歡迎，而朗譽主打一房及兩房，該區較少提供此類單位新盤，料會吸引上車客。《施政報告》對樓市「減辣」力度不大，她稱政府已盡力聆聽不同持分者的聲音，而市場已接受加息等因素，相信對上車人士影響不大。