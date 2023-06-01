新盤登場｜協成行筲箕灣項目命名「傲華」 提供156伙 最快月內推售

由協成行發展、位於港島筲箕灣東大街121號全新精品發展項目今天(1日)正式命名為「傲華」(ORIA)，提供156伙，戶型涵蓋開放式至兩房，另設特色單位，最快月內推售。
單位面積由190方呎起
協成行發展物業銷售主管張詩敏表示，項目樓高23層，單位實用面積介乎190至737方呎。其中開放式涉54伙、一房佔72伙、兩房設18伙，而連平台或天台的特色戶提供12伙。
張詩敏透露，項目的售樓說明書、示範單位及價單已準備就緒，部署本月內推售，定價會參考同區一手及二手項目，以及近期推出市場的新盤。
距港鐵筲箕灣站僅1分鐘步程
協成行發展總經理方添輝稱，「傲華」屬集團繼遠晴後，區內第二個住宅發展項目，而傲華距離港鐵筲箕灣站僅1分鐘步程。他續稱，項目的英文名字「ORIA」是東方之光，意指每個閃亮的瞬間，匯聚成光，切合項目坐落於港島東區，每天迎接晨光初上的意景；至於中文名稱「傲華」則有傲然挺立、光華奪目的含義，集團希望項目點亮每位住客的生活，從此綻放不一樣的光彩。
芳菲迄今累沽22伙
另外，協成行何文田新盤芳菲已屆現樓，張詩敏表示，該盤迄今累售22伙，最高成交呎價逾2.7萬元，另已租出高層單位約20伙，平均呎租約55元。