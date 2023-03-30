新盤登場｜啟德PARK PENINSULA「天瀧」提供566伙 主打三房及四房

啟德「PARK PENINSULA 海灣半島」不足一周再有全新盤應市，由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作發展的承豐道22號項目今日(30日)正式命名為「天瀧」(THE KNIGHTSBRIDGE)，提供566伙，預計最快4月底推售。

四房佔 208 伙最多

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝稱，天瀧由7幢高座大樓及1幢低座大樓組成，提供566伙，戶型涵蓋一房、三房及四房，單位實用面積介乎351至1,942方呎；當中一房佔160伙、三房涉192伙、4房提供208伙；另有6伙為特色單位，各附連180至425方呎平台。

他續稱，天瀧超過七成單位屬三房或以上戶型，為區內非常罕有的大宅大戶設計，考慮採招標形式推售，定價會參考同區、沿海高端物業成交價。若以面積計算，約86%屬向海單位。項目已獲批預售樓花同意書，位於尖沙咀的展銷廳接近完工，計劃於4月復活節假期後上載售樓說明書，將設有2個示範單位，預計最快4月底公布銷售安排。項目預計關鍵日期為2024年9月30日，樓花期長約18個月。

展望樓市走勢，韓家輝認為息口接近見頂，預計今年全年樓價有約5%至10%的升幅。