新盤登場｜啟德PARK PENINSULA「天瀧」提供566伙 主打三房及四房

啟德「PARK PENINSULA 海灣半島」不足一周再有全新盤應市，由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作發展的承豐道22號項目今日(30日)正式命名為「天瀧」(THE KNIGHTSBRIDGE)，提供566伙，預計最快4月底推售。
四房佔208伙最多
恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝稱，天瀧由7幢高座大樓及1幢低座大樓組成，提供566伙，戶型涵蓋一房、三房及四房，單位實用面積介乎351至1,942方呎；當中一房佔160伙、三房涉192伙、4房提供208伙；另有6伙為特色單位，各附連180至425方呎平台。
他續稱，天瀧超過七成單位屬三房或以上戶型，為區內非常罕有的大宅大戶設計，考慮採招標形式推售，定價會參考同區、沿海高端物業成交價。若以面積計算，約86%屬向海單位。項目已獲批預售樓花同意書，位於尖沙咀的展銷廳接近完工，計劃於4月復活節假期後上載售樓說明書，將設有2個示範單位，預計最快4月底公布銷售安排。項目預計關鍵日期為2024年9月30日，樓花期長約18個月。
展望樓市走勢，韓家輝認為息口接近見頂，預計今年全年樓價有約5%至10%的升幅。
至於該盤名稱由來，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀透露，「瀧」是指水流澎拜，代表項目前臨雋永維港景觀，氣勢磅礡，一時無兩；「天瀧」意指至高無上勢若游龍，在有東方之珠美譽、世界級璀璨維港景致下，有氣吞天下之勢，騰飛空中躍升為全港新地標，展現一派奢華優雅。英文名稱「THE KNIGHTSBRIDGE」，靈感取材自倫敦市中心的騎士橋(Knightsbridge)，是富裕家庭、名門望族聚居的核心圈，與中文名互相呼應，冀能營造高貴奢華的居住空間。
帶來嶄新「維港720°VR體驗」
華懋集團銷售總監封海倫指，以往準買家多單靠短片或親身到現場視察，了解項目周邊環境及發展配套，「天瀧」為追求創新，故打破慣例，全港首創為準買家帶來嶄新的「維港720°VR體驗」，戴上VR眼鏡猶如置身項目的150米高空，720°俯瞰世界級維港雋景及未來啟德發展區，以水平360度及垂直360度鑑賞維港景致。她續指，留意到近期有多個新盤開賣，當中不乏投資者入市，反映對樓市有信心。
中國海外地產董事總經理游偉光稱，九龍東CBD2發展機遇無限，啟德發展區商業樓面面積將佔逾575萬方呎，當中包括利福雙子塔(SOGO)、約1,500米長「地下購物街」及近95萬方呎海濱零售餐飲空間等；另鄰近的國際級郵輪樞紐「啟德郵輪碼頭」，可停泊全球最大型郵輪。
新世界營業及市務總監黃浩賢表示，天瀧毗鄰正在興建中、佔地約28公頃屬全港最大的啟德體育園，設有可容納約5萬名觀眾的主場館、室內體育館、公眾運動場等，並提供近65萬方呎零售飲設施及逾8公頃公眾休憩空間，將舉辦各式世界級盛事。
帝國集團執行董事姚志偉說，「天瀧」官方網站亦快將登場，準買家可了解更多有關「Park Peninsula 海灣半島」的資料及項目的地理優勢。
資料顯示，啟德承豐道22號地皮由上述6間發展商合組財團，於2019年5月以125.9億元投得，可建總樓面約641,180方呎，每方呎樓面地價19,636元，創啟德住宅地呎價新高，發展商早前透露預計總投資額將近200億元。