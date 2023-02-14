新盤登場｜嘉里跑馬地山光道項目轉租為賣 命名THE ASTER 提供106伙

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，THE ASTER提供106伙，包括100伙標準分層單位，實用面積由619至698方呎，為兩房及兩房一套間隔；高層特設2個三房一套連儲物室單位，實用面積1,249方呎；另設4個平台特色單位，實用面積介乎581至660方呎 。他稱，項目示範單位裝修工程進度亦接近完成，快將推出市場進行銷售。

THE ASTER是「星」的拉丁文，同時也是燦爛鮮艷的星形花朵的名字；象徵著一顆唯美珍貴的明星在尊貴多姿的傳統豪宅地段跑馬地日夜綻放。項目由國際著名英國建築事務所 PDP London擔任建築設計顧問，始創人Paul Davis盛名作品遍佈世界各地。「

THE ASTER以New York Loft工業及金屬風為建築設計概念，運用黑、白及木色為主色調，黑色金屬和玻璃交替的大廈外牆，時尚優雅。另外，項目更提供3大休憩區域，包括共享休閒區、綠化園林休憩區及空中會所。當中，空中會所設有Sky Lounge、宴會廳、健身室、瑜伽室及天台園地等設施，動靜皆宜，迎合住戶的不同需要。