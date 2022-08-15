新盤登場｜宏安旺角洋松街項目命名為Larchwood 涉187伙 主打開放式

宏安地產(1243)旺角洋松街62號單幢式新盤今日(15日)正式命名為Larchwood，提供187伙。執行董事程德韻表示，計劃短期內上載售樓說明書及開放示範單位予公眾參觀，目標月內開售。

程德韻解釋該盤名稱由來，靈感源自洋松街的英文名字「Larch」，該區獨特地有18條街道均以樹木名稱命名，因此「Larchwood」亦以此融入及延續當區特有文化，同時加入「wood」木系元素，意味傳承樹木雕琢而成理想居所，走進都市。

單位樓高約 3.5 米 開放式佔 114 伙

物業發展部營業及市務經理陳永盟指，Larchwood單位戶型涵蓋開放式及一房，當中開放式佔114伙或約61%，實用面積介乎202至210方呎，一房共56伙，實用面積介乎250至267方呎；另有17伙屬特色單位。該盤預計入伙日期為2024年4月30日，樓花期長約21個月。

物業發展部營業及市務高級經理黃文浩稱，Larchwood地下及1樓為商舖，2樓為會所，住宅樓層由3樓至27樓，標準單位位於5樓至26樓，每層設2部電梯及9伙住宅單位，當中向洋松街方向佔6伙，向菩提街方向佔3伙；而全部單位層與層之間高度約3.5米。

下年部署推4項目

程德韻透露，Larchwood定價會參考同系青衣薈藍，以及同區新盤定價。對於新界區新盤以低價開盤，她認為市區與新界屬不同地區，供應、配套均有所不同，故難以作比較。

另外，她表示Larchwood為集團一系列市區重建項目展開序幕，而其他同類項目包括2個位於黃大仙項目、觀塘、3個位於鴨脷洲項目，以及炮台山；集團下年部署推出4個項目，分別位於黃大仙、鴨脷洲及薄扶林，其中薄扶林屬7伙洋房項目。