新盤登場｜宏安黃大仙「薈鳴」涉230伙 主打一房及兩房 部署下周上樓書

執行董事程德韻表示，該盤樓高23層，提供230伙，戶型涵蓋開放式至兩房，當中主打一房及兩房；當中有20伙為特色戶。她稱，售樓說明書最快下周公布，銷售中心及示範單位正在準備中，項目定價會參考市場上新盤、同系「the met.」精品住宅品牌系列項目，以及項目自身優勢，預計入伙日期為2025年4月30日，樓花期長約20個月。

步行約 4 分鐘到港鐵黃大仙站

營業及市務部高級經理陳永盟指，「薈鳴」步行約4分鐘即達港鐵黃大仙站，坐擁港鐵雙站四綫的地利優勢，亦享獅子山郊野公園及鄰近公園合共超過600公頃綠意空間，同時前迎東九龍約320萬方米的商用樓宇或辦公室空間。

東九龍 3 盤合共提供逾 600 伙

營業及市務部助理總經理黃文浩稱，「薈鳴」名稱靈感源自其獨特的社區環境，中文名字取自鳴鳳街的中文名字，該區街道命名均與鳳凰有關，如雙鳳街、翠鳳街等，「鳳」字反映了東方文化中對於鳳凰的崇尚和喜愛，亦體現了該名的文化特色和歷史背景。英文名稱「Phoenext」由「Phoenix」(鳳凰)和「Next」(下一個)組成，意味著市區重建將為當區帶來新的機遇和發展，並將鳳凰的英文名稱融入其中，彰顯項目與當地文化背景及未來展望的結合。