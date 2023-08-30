新盤登場｜宏安黃大仙「薈鳴」涉230伙 主打一房及兩房 部署下周上樓書

一手市場轉旺，市區單幢新盤趁勢登場。宏安地產(1243)黃大仙鳴鳳街28號重建商住項目今日(30日)正式命名為「薈鳴」(Phoenext)，部署下周上載售樓說明書，最快9月開售。
執行董事程德韻表示，該盤樓高23層，提供230伙，戶型涵蓋開放式至兩房，當中主打一房及兩房；當中有20伙為特色戶。她稱，售樓說明書最快下周公布，銷售中心及示範單位正在準備中，項目定價會參考市場上新盤、同系「the met.」精品住宅品牌系列項目，以及項目自身優勢，預計入伙日期為2025年4月30日，樓花期長約20個月。
步行約4分鐘到港鐵黃大仙站
營業及市務部高級經理陳永盟指，「薈鳴」步行約4分鐘即達港鐵黃大仙站，坐擁港鐵雙站四綫的地利優勢，亦享獅子山郊野公園及鄰近公園合共超過600公頃綠意空間，同時前迎東九龍約320萬方米的商用樓宇或辦公室空間。
東九龍3盤合共提供逾600伙
營業及市務部助理總經理黃文浩稱，「薈鳴」名稱靈感源自其獨特的社區環境，中文名字取自鳴鳳街的中文名字，該區街道命名均與鳳凰有關，如雙鳳街、翠鳳街等，「鳳」字反映了東方文化中對於鳳凰的崇尚和喜愛，亦體現了該名的文化特色和歷史背景。英文名稱「Phoenext」由「Phoenix」(鳳凰)和「Next」(下一個)組成，意味著市區重建將為當區帶來新的機遇和發展，並將鳳凰的英文名稱融入其中，彰顯項目與當地文化背景及未來展望的結合。
宏安除「薈鳴」外，於東九龍區另有定業街項目及飛鳳街項目，程德韻透露，另外2個項目計劃明年推出市場，3盤合共提供逾600伙。此外，同系西半山薄扶林道「MOUNT POKFULAM」，預計第四季開放予準買家預約參觀。
2021年8月8.05億統一鳴鳳街業權
資料顯示，宏安地產於2021年8月以底價8.05億元成功統一黃大仙鳴鳳街26至48號物業業權，即上述「薈鳴」的地盤位置。當時宏安地產行政總裁鄧灝康透露，項目總投資額約13億元。