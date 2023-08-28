新盤登場｜屯門凱和山提供693伙 主打兩房 最快9月初上樓書

由路勁地產與深圳控股(604)合作發展的屯門掃管笏管翠路新盤，今日(28日)正式命名為「凱和山」(MORI)，提供693伙。路勁地產銷售及市場推廣副總監陳健聰表示，項目早前已取得預售樓花同意書，部署9月初上載售樓說明書及開放示範單位，最快9月中正式推售。

主打兩房單位 佔全盤逾四 成

陳健聰指，「凱和山」由4座樓高16至17層的住宅大樓組成，以流線型波浪排列，單位層與層之間3.15米至3.5米。標準單位戶型涵蓋開放式至四房；另設特色戶及14座洋房。

他透露，項目主打兩房單位，佔全盤逾四成，售價會參考同區近期一手及二手造價，強調會以市價推售；項目預計入伙日期為明年6月30日。展望後市走勢，陳健聰認為美國加息周期接近尾聲，隨着利好消息陸續出現，看好下半年樓市走勢。