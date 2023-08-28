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2023-08-28 14:13:18

新盤登場｜屯門凱和山提供693伙 主打兩房 最快9月初上樓書

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新盤登場｜屯門凱和山提供693伙 主打兩房 最快9月初上樓書

新盤登場｜屯門凱和山提供693伙 主打兩房 最快9月初上樓書

由路勁地產與深圳控股(604)合作發展的屯門掃管笏管翠路新盤，今日(28日)正式命名為「凱和山」(MORI)，提供693伙。路勁地產銷售及市場推廣副總監陳健聰表示，項目早前已取得預售樓花同意書，部署9月初上載售樓說明書及開放示範單位，最快9月中正式推售。

主打兩房單位 佔全盤逾四

陳健聰指，「凱和山」由4座樓高1617層的住宅大樓組成，以流線型波浪排列，單位層與層之間3.15米至3.5米。標準單位戶型涵蓋開放式至四房；另設特色戶及14座洋房。

他透露，項目主打兩房單位，佔全盤逾四成，售價會參考同區近期一手及二手造價，強調會以市價推售；項目預計入伙日期為明年630日。展望後市走勢，陳健聰認為美國加息周期接近尾聲，隨着利好消息陸續出現，看好下半年樓市走勢。

新盤登場｜屯門凱和山提供693伙 或下月中推售 新盤登場｜屯門凱和山提供693伙 主打兩房 最快9月初上樓書

英文名稱沿自日文「森林」意思

至於該盤的名稱由來，陳健聰指出，英文名稱「MORI」沿自日文「森林」的意思，展現項目綠意盎然的自然環境；而中文名稱「凱和山」的「凱」蘊含讚譽、歡樂之意；「凱和山」彰顯倚伴黃金海岸及被群山環抱的絕美境地。

資料顯示，深圳控股夥拍路勁基建(1098)於2017年6月擊退其餘9間發展商，以逾31.68億元投得屯門第56區管翠路住宅地，中標價較市場預期上限高出近22%，每方呎樓面地價約6,700元。

即睇屯門凱和山最新資訊 (House730)

新盤登場｜屯門凱和山提供693伙 主打兩房 最快9月初上樓書

深圳控股夥拍路勁基建於2017年6月擊退其餘9間發展商，以逾31.68億元投得屯門第56區管翠路住宅地。(資料圖片)

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