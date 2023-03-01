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2023-03-01 18:14:42

新盤登場｜屯門飛揚第2期提供400伙 部署下周上載樓書 一房及兩房佔90%

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新盤登場｜屯門飛揚第2期提供400伙 部署下周上載樓書 一房及兩房佔90%

新盤登場｜屯門飛揚第2期提供400伙 部署下周上載樓書 一房及兩房佔90%

全新盤應市一浪接一浪，由長江實業集團(1113)與新鴻基地產(016)合作的屯門飛揚第2期，今日(1)正式展開銷售部署。長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，提供400伙，擬於下周上載售樓說明書，目標於本月內開售，今日率先介紹單位戶型分布。

所有單位皆採用零露台設計

飛揚第2期由兩幢樓高20層住宅大廈組成，涉及第3座及第5座，單位實用面積介乎263722方呎，當中一房開放式廚房佔220伙，實用面積介乎263284方呎；兩房獨立廚房佔140伙，實用面積介乎462485方呎；一房及兩房已涉360伙，佔全盤90%；餘下40伙為三房一套連儲物房單位，實用面積722方呎。值得一提，今期所有單位皆採用零露台設計。

新盤登場｜屯門飛揚第2期提供400伙 部署下周上載樓書 一房及兩房佔90%

楊桂玲表示，飛揚第2期擬於下周上載售樓說明書，目標於本月內開售。

單位景觀方面，飛揚第2期的兩幢住宅大樓，前迎「晴空大草坪」，而第3座的後排單位更能盡覽「活力童趣園」的繽紛景緻。此外，部分高層單位可眺望眺望黃金海岸或欣澳灣海景。

1期累售231 套現約12.6

楊桂玲指，飛揚第2期已獲批預售樓花同意書，由於近期樓市漸穩，經濟復常，認為現時為合適時機推出項目。她補充，最新公布的財政預算案表明，調低從價印花稅稅階，可幫助買家減輕財務負擔，而飛揚第2期正好為首置客提供更多置業選擇。

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楊桂玲稱，飛揚第1期迄今累售231伙，套現約12.6億元。項目工程進展順利，第1期及第2期地盤均已拆除棚架，其中第1期預計於上半年申請入伙紙。

飛揚位於青山公路大欖段170號，分2期發展，涉及420層高住宅大樓。第1期提供400伙；第2期預計關鍵日期為20241231日，樓花期長約22個月。

即睇屯門新盤飛揚第2期最新資訊 (House730)

新盤登場｜屯門飛揚第2期提供400伙 部署下周上載樓書 一房及兩房佔90%

飛揚工程進展順利，第1期及第2期地盤均已拆除棚架。(資料圖片)

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